Игорь Сечин: «Благодаря самоотверженному труду сотрудников «Роснефть» занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний в мире»

Игорь Сечин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Благодаря самоотверженному и нелегкому труду сотрудников «Роснефть» занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний в России и в мире, а миллионы людей и тысячи предприятий нашей страны надежно обеспечены топливом и энергией, - читаем в открытом письме Игоря Сечина. - Каждый год экономика и нефтегазовая отрасль сталкиваются с новыми вызовами, и то, что компания успешно справляется с ними, – наша общая заслуга. Мы внедряем новейшие системы, переходим на новую цифровую платформу во всех сегментах бизнеса, в том числе в переработке и добыче».

НЕФТЬ ЛУЧШЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ

В последние годы компания уделяет большое количество внимания повышению квалификации сотрудников и разработке новых месторождений. В том числе в экстремально сложных условиях. Новые компетенции позволяют нефтяной компании осваивать шельф Карского моря. В настоящее время в районе Новой Земли компания ведёт бурение поисково-оценочных скважин. Полным ходом идет развитие проекта «Восток Ойл». На 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения добыта нефть с премиальными характеристиками – лучше ближневосточной. Это большое достижение!

«Роснефть» успешно работает, несмотря на связанные с пандемией ограничения и временное сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, которое мы выполняем в соответствии с директивами государства, - пояснил Игорь Сечин. - При этом мы делаем все возможное, чтобы минимизировать негативные социально-экономические последствия этих мер сокращаем добычу, в первую очередь, на низкоэффективных выработанных месторождениях».

В нефтяной компании прикладывают большие усилия для сохранения жизни и здоровья работников. В кратчайшие сроки разработаны и внедрены меры по предотвращению распространения COVID-19, которые учитывают лучшие мировые практики, выстроена система оперативного реагирования. Ситуация на всех предприятиях находится под постоянным ежедневным контролем, проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус, максимально возможное количество сотрудников работают удаленно.

КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК СТРАНЫ

Эксперты отмечают, что введение карантинных мер привело к падению спроса на энергоресурсы и, как следствие, к сокращению добычи и обвалу цен на нефтяном и газовом рынках. В этих условиях многие, в том числе крупнейшие нефтегазовые гиганты были вынуждены зафиксировать убытки. К примеру, компания ExxonMobil во II-м квартале 2020 года получила самый крупный в ее современной истории чистый убыток – $1,1 млрд. Chevron продемонстрировала худший результат за последние 30 лет, уйдя в минус на $8,3 млрд.

В подобных условиях российская компания «Роснефть» добилась положительных результатов. Например, показатель чистой прибыли во II квартале текущего года составил 43 млрд рублей (0,7 млрд долларов). А свободный денежный поток по итогам первого полугодия зафиксировался на уровне 206 млрд рублей (3,4 млрд долларов). Компании даже удалось сократить сумму финансового долга и торговых обязательств на 4,3 млрд долларов (5,3%).

По мнению экспертов, «Роснефть» оказалась более подготовленной к разразившемуся кризису, чем ее глобальные конкуренты. А нынешняя финансовая устойчивость – результат реализации долгосрочной стратегии.

Основным драйвером поддержания добычи в компании является эксплуатационное бурение с применением высоких технологий. «Роснефть» фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, в том числе горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. Это – одна из самых передовых технологий в нефтегазовом секторе. Так, в 2019 году было введено в эксплуатацию 2,9 тысяч скважин, больше половины из которых – с горизонтальным типом закачивания.

В непростом 2020 году компании удалось сохранить лидирующие позиции в мире по добыче углеводородов. Более того, «Роснефть» не прекращает инвестировать в новые проекты и развивать свои ключевые активы. Особое внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, в том числе цифровых. Такой подход позволяет вести эффективную разработку месторождений при существенной экономии ресурсов, что особенно важно в период турбулентности мировых рынков и падения спроса на энергоресурсы.

Теперь о показателях, которые позволяют судить о динамике развития компании.

С конца 90-х «Роснефть» увеличила добычу жидких углеводородов в 19 раз, достигнув показателя в 230 млн тонн в год. За тот же период компания в десять раз нарастила добычу газа, обеспечив прирост годовой добычи газа в России в размере 60 млрд. м3. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 млрд тонн нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 трлн рублей.

Все это время «Роснефть» увеличивала глубину переработки и рост прибавочной стоимости продукции. Доля моторных топлив «Роснефти» в общем объеме производства страны возросла с 3 до 38%. «Роснефть» вышла на принципиально новый уровень рентабельности, что отразилось в четырехкратном росте дивидендных выплат. Выручка «Роснефти» выросла более чем в 115 раз, а капитализация за десять последних лет – на 65%. За двадцать лет мультипликативный эффект от инвестиционных программ «Роснефти» превысил 14 трлн. рублей, компания обеспечила 90% всех приватизационных доходов государства со стороны всей нефтяной отрасли. С 1999 по 2019 год доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета выросла почти в 450 раз. И если в конце 90-х компания обеспечивала поступления в бюджет в размере 8 млрд рублей в год, сегодня эта сумма составляет 3,6 трлн. рублей в год. Сейчас «Роснефть» - крупнейший налогоплательщик страны.

ОСОБАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ

Но вернемся к поздравлению Игоря Сечина…

Помимо основной деятельности «Роснефть» руководит проектом строительства современной высокотехнологичной судоверфи, которая создается на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина. На ССК «Звезда» построен и спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс» ледового класса, готовятся покинуть стапель десятки новых судов, строительство которых раньше в нашей стране не осуществлялось. Передовое оснащение и технологии ССК «Звезда» были по достоинству оценены государством, и именно эта судоверфь была выбрана для строительства крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер».

«Все эти достижения обеспечены нашими знаниями, опытом и самоотверженной работой в любых обстоятельствах и условиях, в том числе и в самых отдаленных уголках нашей планеты. Особая признательность ветеранам – именно вы создали фундамент наших сегодняшних успехов, обеспечивающих стабильность экономики России, - резюмировал Игорь Сечин. - Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!»