«Самая горячая русская актриса»: Анна Чиповская взбудоражила подписчиков соблазнительным фото в чулках

Анна Чиповская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Чиповская нечасто балует своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками, хотя она – безусловно одна из самых красивых актрис российского кино. Но ради премьеры нового фильма 33-летняя звезда экрана слелала исключение. Анна выложила в Инстаграм фотографию, на которой она позирует в черных чулках. Черно-белый кадр сделан на крыше. Чиповская продемонстрировала шикарную фигуру, а заодно сообщила о выходе нового фильма со своим участием. Картина «Кто-нибудь видел мою девчонку» выходит в прокат 12 ноября.

- На ночь не глядя, - с юмором подписала снимок Анна.

«Как всегда красива и сексуальна», «Самая горячая русская актриса», «Аня, вы восхитительны!», - пишут фолловеры в комментариях.

В одном из предыдущих постов актриса призналась, что не очень любит фотографироваться. Возможно, именно поэтому она, в отличие от других звездных красавиц, никогда не публикует снимки в бикини.

- Я не очень люблю фотографироваться. И я обожаю фотографов, на снимках которых этого не видно, - рассказывала Чиповская.

В новом фильме режиссера Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Анна Чиповская сыграла главную роль. Съемки картины стартовали в 2019 году, в ней также снялись Александр Горчилин и Виктория Исакова. Фильм снят по одноименной книге Карины Добротворской, рассказавшей историю своих взаимоотношений с мужем - кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским. Сергей и Карина считались одной из самых красивых пар в богемной тусовке Петербурга начала девяностых. Их история закончилась трагически – Карина влюбилась в другого и уехала в Москву, а Сергей умер вскоре после их развода от передозировки наркотиков. Сейчас Карина живет в Париже, работает в крупном международном издательстве.

В личной жизни самой Анны Чиповской, к счастью, все без драм. Актриса встречается с Дмитрием Ендальцевым – их симпатия вспыхнула в 2015 году на съемках фильма «Гороскоп на удачу». Правда, тогда они оба были в других отношениях. Но благодаря съемкам Анна и Дмитрий подружились, и эта дружба затем свела их вместе. С тех пор они не расстаются.

В июне Чиповская и Ендальцев впервые пришли вместе на шоу «Вечерний Ургант» и рассказали его ведущем Ивану Урганту о своем новом проекте «Взаперти». Сериал, снятый полностью на мобильный телефон, рассказывает о непростых отношениях супружеской пары в период самоизоляции.