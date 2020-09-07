Превращение суда над Ефремовым в шоу, битва провокаций вокруг Навального, ручная настройка цветной революции в Белоруссии и начало вакцинации от коронавируса

Дорогие друзья! Подготовили для вас десятку самых интересных, крутых и горячих подкастов Радио «Комсомольская правда», которые можно послушать по дороге на работу или когда занимаетесь домашними делами. Да что там - вместо телевизора по вечерам они тоже прекрасно зайдут!

1 место. Дело Ефремова - ещё суд или уже шоу?

Дело Михаила Олеговича уже давно похоже на что угодно, но только не на суд. Спектакль, перфоманс, сериал, переросший в фарс. Или... это как раз нормально и мы наконец видим суд в том виде, в каком он должен быть, каким его показывают в американских сериалах? Разбираем это с экспертами (слушать)

2 место. Экономист Евгений Коган: Скачок рубля на фоне новостей о Навальном - это эмоциональная реакция, а не реал-политик

От резкого скачка курса вздрогнули все: биржа отреагировала на обвинения западных стран России в отравлении Навального. Но экономист Евгений Коган уверен: лимит санкций исчерпан и Запад ограничиться лишь громкими заявлениями (слушать)

3 место. Перевороты будущего. Как меняются цветные революции

К протестам в Белоруссии все относятся по-разному. Кто-то считает справедливым гнев избирателей, кто-то считает правым Лукашенко, отстаивающим порядок и стабильность в стране. И только специалисты уверено говорят: это очередная цветная революция, которой еще очень далеко до окончания. Разобрали, как технологию цветных революций адаптируют к белорусским реалиям и как это в ближайшем будущем будет применяться в России (слушать)

4 место. Россияне назвали самые нелюбимые предметы в школе

По данным опроса, в школе больше всего не любят химию. Также не в чести алгебра, геометрия и физика. Оттолкнувшись от этого исследования, мы поговорили вместе с психологом Анной Девяткой, как родителям относиться к тому, что по нелюбимым предметам плохие оценки и нужно ли заставлять ребенка учиться (слушать)

5 место. Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн (слушать)

6 место. Олег Кашин: Пытающийся стать пророссийским политиком Лукашенко выглядит карикатурно

Внезапное заявление Лукашенко о перехвате разговора Берлина и Варшавы о Навальном наделало много шума. Такая услужливость от Батьки, еще месяц назад демонстративно выступающего против России, настораживает. Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают, зачем Мишустин на самом деле ездил в Белоруссию и кто главный выгодополучатель от отравления Алексея Навального (слушать)

7 место. Лечим гипертонию продуктами из супермаркета

Для того, чтобы снизить давление, не всегда нужно пить горсти таблеток. Иногда это можно сделать с помощью правильно подобранного питания. Мария Баченина рассказывает, мимо каких продуктов стоит пройти в супермаркетов, а какие обязательно положить в тележку (слушать)

8 место. Михаил Хазин: Отравление Навального - это была спецоперация, направленная не только против Путина, но и против Трампа

Еще одну версию того, что могло случиться с главным оппозиционером России, высказал в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Михаил Хазин. Он обратил внимание на очень интересные вещи, которые происходят в США и сопоставил факты (слушать)

9 место. Академик РАН честно рассказал, от чего лучше привиться сейчас: от гриппа или от коронавируса

Сейчас началась третья волна испытаний вакцины против коронавируса. Можно записаться добровольцем и сделать себе прививку, как Жириновский. И одновременно в России началась прививочная кампания против гриппа. Разбираемся с экспертом, как правильно действовать: привиться только от ковида, привиться только от гриппа или и от того, и от другого вместе (слушать)

10 место. Алексей Мухин: Визит Мишустина - пробный камень, по волнам от которого Путин будет выстраивать свои отношения с Лукашенко

Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с экспертами о том, перезапущен ли процесс интеграции Белоруссии и почему элита России оказалась на уровне Ботсваны (слушать)