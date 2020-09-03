Александр Галушка: Поручения президента - это новый виток в работе Общественной Палаты РФ

Александр Галушка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поручения президента России Общественной Палате затронули практически все важнейшие грани жизни людей и развития общества. Они будут способствовать улучшению качества жизни, народосбережению, развитию образования и здравоохранения, жилищному строительству. Помогут создавать здоровый деловой климат, привлекать инвестиций, организовывать новые рабочие места, развивать предпринимательство, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, Госдуме и Общественной палате (ОП) по итогам встречи с общественниками, которая состоялась 25 июля 2020 года. В частности, глава государства рекомендовал федеральной и региональным Общественным палатам обеспечить поддержку гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни россиян. Доклад о выполнении рекомендаций к 1 ноября 2020 года должен будет предоставить заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. Доклады будут регулярными.

По мнению Александра Галушки, эти поручения отражают высокий уровень доверия, задают стратегический вектор работы и определяют принципиально новый уровень ответственности ОП. По сути, поручение создаёт важнейший институт регулярных докладов Общественной Палаты по ключевым аспектам жизни страны главе государства.

«Важно, что по всем этим ключевым вопросам жизни страны Общественной палате России с участием всех 85 региональных общественных палат поручено обеспечить поддержку гражданских инициатив, продвижение лучших практик и подготовку на постоянной основе прямых докладов президенту. Уверен, именно в таком развитии нашего Института гражданского общества залог качественного выполнения поручений главы страны, основание дальнейшего роста доверия граждан России», - подчеркнул Галушка.

Он напомнил, что на встрече с членами Общественной палаты президент заявил, что палата должна и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти.