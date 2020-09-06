Самые талантливые юные писатели живут в Сыктывкаре и Саратове

6 сентября на Московской международной книжной ярмарке объявили победителей Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Из-за пандемии в этом году финал задержали на три месяца: изначально церемония награждения была запланирована на июнь.

На заключительном испытании ребята должны были представить свои эссе. По итогам этой работы и полученных баллов за конкурсные рассказы объявили имена шести лауреатов. Ими стали Дарья Серова (Сыктывкар), Арина Кузнецова (Саратов), Вера Краснобаева (Саратов), Андрей Никоноров (Жуковский), Виктория Пантюхова (с. Викулов, Тюменской области), Галина Шапошникова (Красноярск).

Гран-при конкурса – поездки на форум молодых писателей – удостоена Дарья Серова.

Специальным дипломом «За талантливую многогранность и многогранность таланта» отмечена Виктория Соловьева из Москвы. Рассказы лауреатов будут опубликованы в «Литературной газете». Победителем в номинации «Народное голосование» стал Евгений Гаврилин из Тулы.

Во втором сезоне «Класса!» (первый конкурс прошел в прошлом году) приняли участие более 1000 детей. 57 талантливых ребят из разных городов от Москвы до Владивостока прошли многоступенчатый отбор. Сперва - через школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты. Ребята должны были написать небольшой рассказ на одну из шести тем, предложенных членами жюри под председательством Майи Кучерской. Самыми популярными темами оказались «День, когда все изменилось» и «Ключ потерялся».

Цель литературного конкурса «Класс!» – выявление юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8-11 классов. Во взаимодействии с профессиональными писателями начинающие авторы, талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, но и развивают чувство слова, вкус к хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, придумывать сюжеты.

В августе ребята выпустили первый альманах конкурса «Класс!». Оказалось, что среди участников не только одаренные литераторы, но и талантливые художники: каждый рассказ украсила авторская иллюстрация.