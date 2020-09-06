Тайный разговор Ефремова с Пашаевым: "Вы меня не топите, вы меня душите"

Судя по всему, запись беседы Михаила Ефремова и Эльмана Пашаева была сделана буквально за несколько часов до официального признания артистом вины Фото: Иван МАКЕЕВ

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября 2020 года - ровно через три месяца после того, как в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием актера. В результате аварии погиб курьер Серьгей Захаров. Прокурор и сторона потерпевших попросили суд приговорить артиста к 11 годам в колонии общего режима. Сам Михаил Олегович в своем последнем слове признал вину и назвал запрошенный прокурором срок "смертным приговором". Меж тем достоянием общественности стали сенсационные детали тайного разговора звезды театра и кино с адвокатом Эльманом Пашаевым.

Судя по всему, запись беседы Михаила Ефремова и Эльмана Пашаева была сделана буквально за несколько часов до официального признания артистом вины в смертельном ДТП. Михаил Олегович готовился к своему последнему слову в суде.

"Я не знаю, про родственников говорить, про этого прекрасного старшего сына Виталия, который просил, чтобы я восемь лет просидел? И сколько он просил?", - советуется актер с защитником в видео, кадры которого обнародовали в программе "Новые русские сенсации".

В ответ Пашаев напоминает, что Виталий действительно попросил восемь лет колонии и 7 300 000 рублей компенсации.

"Если 8 лет, так и 8 млн, правда, я не знаю, где я их найду. А может, расстрелять меня, сразу? Тогда они денег не получат", - рассуждает Михаил Олегович.

Во время тайной беседы он надеется на лучшее и думает, что получит наказание в виде восьми лет колонии. "Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь", - обратился Ефремов к Пашаеву. Тот в ответ заявил, что наказание для Ефремова будет "пять-шесть лет".

Но больше всего актера тревожат ужасные сообщения с угрозами, которые получает его 16-летняя дочь Вера. Девочка находится в стрессе из-за всего происходящего.

"Вам это нравится, что всю мою семью травят? Я-то думал, что мы в суд пойдем и это как-то прекратится. А вот в суд пошли, они стали ночевать фактически в подъезде", - вопрошает актер.

В ответ Эльман Пашаев говорит: "А зато все орут на всю страну: «Адвокат Пашаев топит Ефремова!»".

"Мне уже дышать нечем, вы меня не топите, вы меня душите, вы… Мне просто обидно, что детишкам и Соня говорит…», - в отчаянии говорит артист. Ефремов понимает: теперь этот крест ему нести до конца жизни, независимо от того, какой вердикт вынесут судьи.