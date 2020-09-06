Кубок Стэнли разыграют русские вратари

Вратарь Андрей Василевский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уникальная ситуация сложилась в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли: в трех из четырех команд, вышедших в финалы своих конференций, на воротах стоят русские голкиперы.

Первым в финал Восточной конференции вышел Андрей Василевский, прочно прикрывший ворота «Тампы». В полуфинале команда, в которой играют три российских хоккеиста – Василевский, форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, уверенно прошла «Бостон», победив в серии 4 – 1.

А прошлой ночью стало известно, что в финале Восточной конференции против команды Андрея Василевского будет играть «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает Семен Варламов. Правда, в седьмом полуфинальном матче против «Филадельфии» в рамке стоял его сменщик Томас Грайсс, сделавший «сухарь» (4:0). Но тренер Бари Тротц объяснил это простой ротацией.

Семен Варламов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось в воротах свежести, - сказал Тротц. - В последних двух матчах они нагрузили Варли. Вообще я верю в них обоих. С отношением Грайсса к работе, он является для нас хорошим вариантом. Посмотрим, как все сложится дальше, - сказал Тротц.

Любопытно, что и вратарь, и тренер разное время находились под знаменами «Вашингтона». Варламов там играл с 2008 по 2011 год, а потом его обменяли в другой клуб. Тротц тренировал «Кэпиталз» с 2014 по 2018 год и даже привел команду Овечкина к первому для них Кубку Стэнли. В этом году Василевский и Тротц передали привет своим бывшим работодателям, высадив «Вашингтон» еще в четвертьфинале.

Антон Худобин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И, наконец, третьим «нашим» клубом, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли, является «Даллас», ворота которого защищает Антон Худобин. В седьмом матче полуфинальной серии против «Колорадо» его команда благодаря двум голам Александра Радулова и трем Йоэля Кивиранты победила в овертайме (5:4) и прошла в финал Западной конференции. Теперь «русский Даллас» (в нем кроме Радулова и Худобина играет еще и наша восходящая звезда Денис Гурьянов, забросивший в плей-офф уже 8 шайб) сыграет против «Вегаса», где российских хоккеистов нет.

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