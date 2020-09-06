Туктамышева накануне старта сезона "припугнула" заявлением о четверных прыжках

Елизавета Туктамышева готова к битвам в новом сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева в мире своего вида спорта - настоящий ветеран. Она была чемпионкой мира и Европы в 2015 году, но до сих пор держится в топах, регулярно попадая на высокие места на различных стартах. "Императрица", как ее называют болельщики, рассказала о том, как работала на первых после карантина сборах. И о том, как работала над восстановлением четверных прыжков под началом своего тренера Алексея Мишина.

Говоря о работе над четверверным сальховом, Лиза заявила:

- У меня есть чувство, что я осваиваю его, но еще не до конца изучила. Психологически мне легче продолжать его изучать, - говорит Туктамышева в интервью Golden Skate.

При этом, ее тренер Алексей Николаевич Мишин отмечает - работа есть, осталось "собрать" все воедино и добиться результата:

- На практике были хорошие попытки. Сейчас мы собираем их вместе. Это все равно, что собирать снежинки для того, чтобы сформировать снежный ком и бросить его в соперников.

В планах у Туктамышевой - еще один "квад". Она уже ведет речь про то, чтобы освоить четверной тулуп:

- Я буду работать над этим, но на данный момент мы решили сосредоточиться на том, чтобы два тройных акселя и все остальные элементы программы были согласованы.

Однако же, как говорит Лиза, для нее важно обрести хорошую форму, дабы спокойно готовиться к стартам. И в таком физическом состоянии работать над "квадами":

- Я буду восстанавливать четверные, находясь в хорошей форме. Для меня важно знать, что тело к этому готово. Когда я знаю, что мое тело еще не способно выполнять элемент – это очень тяжело для меня.

Напомним, что на следующих выходных в Москве пройдет премьера сезона у русских фигуристов. Состоятся контрольные прокаты, на которых будут показаны программы для новых стартов. На чемпионате России 2020 в Красноярске в конце декабря 2019 года Елизавета, отметим, заняла четвертое место. И у нее в произвольной программы была неудачная попытка четверного прыжка. Впереди Туктамышевой оказались только три фигуристки из группы, тогда еще, Этери Тутберидзе - Трусова, Косторная и Щербакова.