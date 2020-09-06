«Он продает не машины, а билеты в будущее»: что стоит за феноменальным успехом Илона Маска и его «Теслы»

Взлету в рейтингах «Форбс» способствовали феноменальные показатели флагманской компании Маска – «Тесла», которая производит электроавтомобили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский бизнесмен Илон Маск на днях стал пятым человеком в истории, состояние которого превысило $100 млрд (раньше этого рубежа достигли Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Бернар Арно). Взлету в рейтингах «Форбс» способствовали феноменальные показатели флагманской компании Маска – «Тесла», которая производит электроавтомобили. Несмотря на коронакризис, только в 2020 году фондовый рынок учетверил стоимость компании. Теперь «Тесла» оценивается более, чем $400 млрд - это больше, чем «Тойота» и «Фольксваген» вместе взятые или ВВП такой страны как Норвегия.

Удивительнее всего то, что такое доверие инвесторов не обусловлено какими бы то ни было объективными показателями. «Тесла» не платит дивиденды, а текущие продажи ее электрокаров пока не могут конкурировать с ведущими автопроизводителями – для сравнения, в прошлом году продано по всему миру 366 тысяч автомобилей «Тесла», а «Тойот» всех моделей – почти 11 млн. Тем не менее сейчас складывается ощущение, что сейчас иметь частичку «Теслы» хочет каждый уважающий себя инвестор на фондовом рынке… и каждый уважающий себя спекулянт.

«Такие заоблачные оценки «Теслы» прямо-таки кричат – ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ! – пишет в своей колонке автор Financial Times Джон Торнхилл. – Каждый проданный электрокар «Теслы» рынок оценивает в $1 млн, тогда как его реальная стоимость - $35 000. Стоимость акций «Теслы настолько далека от экономической реальности, что возвращает нас во времена «пузыря доткомов» в 2000-м году, прямо перед тем как рынки обвалились».

Автомобильный бизнес «Теслы» базируется на трех технологических инновациях, которым прочат славное завтра: собственно электрический двигатель, аккумуляторы ультра-длительного использования и беспилотное вождение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но поклонники Илона Маска утверждают, что «он продает не машины, а билеты в будущее». Автомобильный бизнес «Теслы» базируется на трех технологических инновациях, которым прочат славное завтра: собственно электрический двигатель, аккумуляторы ультра-длительного использования и беспилотное вождение. Благодаря прорывным усовершенствованиям электрокары Илона Маска заслужили прозвище «Айфон на колесах». К 2030 году продажи «Тесла» по всему миру увеличатся в 18 раз – до 6 млн штук в год, прогнозирует компания Morgan Stanley.

«Безусловно, сегодняшняя капитализация «Теслы» выглядит раздутой и иррациональной. Но в 2020 году рациональность была попрана решительно во всех сферах жизни. В мире, который центробанки залили напечатанными деньгами, любые рыночные показатели могут быть обманчивыми. К тому же большинство технологических гигантов мира показали, насколько прибыльными они могут быть», — объясняет Джон Торнхилл оптимизм, который царит вокруг проектов Илона Маска.

Справка «КП»

Чем еще занимается Илон Маск

Space X. Частная космическая компания, которая ставит своей целью участие в колонизации Марса. В 2020 году доставила американских астронавтов на борт МКС на своем многоразовом корабле Crew Dragon, что стало первым пилотируемым запуском для США за 9 лет.

Проект Starlink. Создание глобальной спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростным интернетом труднодоступные места Земли.

SolarCity. Коммерческое производство солнечной энергии.

Hyperloop. Проект вакуумного поезда, который должен перемещаться по специальным трубам-тоннелям. По заявлению Маска, вакуумные поезда смогут передвигаться в два раза быстрее пассажирских самолетов.

OpenAI. Создание дружественного людям искусственного интеллекта.

Neuralink. Создание вживляемых в череп нейрочипов, который позволяет беспроводным образом передавать сигналы из мозга на компьютер. Это позволит вводить текст на экране усилием мысли или корректировать тяжелые заболевания нервной системы.