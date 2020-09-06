Евгений Миронов пошел ва-банк: Театр Наций анонсировал более десятка премьер в новом сезоне

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В новом сезоне Театр Наций выпустит более десятка премьер. Среди наиболее ожидаемых - «Горбачёв» Алвиса Херманиса, «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова, «Левша» Максима Диденко, «На всякого мудреца довольно простоты» Константина Богомолова.

На малой сцене уже вышел спектакль Олега Долина «Лекарь поневоле», а на основной – комедия «Разбитый кувшин» в постановке Тимофея Кулябина. 7 и 8 сентября — «Страсти по Фоме» Евгения Марчелли.

- Это будет один из самых насыщенных сезонов за историю нашего театра. Мы не только покажем спектакли, отмененные из-за коронавируса, но и продолжим работать над всеми нашими планами, включая международные, — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. — Мы решили идти ва-банк и только за осень выпустим 6 премьер, займем все три наши площадки: основную сцену, малую и Новое Пространство. Зрителей ждут абсолютно разноплановые спектакли, рассчитанные на разную аудиторию.

Спустя 12 лет после премьеры спектакля «Рассказы Шукшина» латвийский режиссер Алвис Херманис вернулся в Театр Наций с новой постановкой «Горбачёв». Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют историю любви Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Горбачёвых.

- Есть буквальная связь между «Рассказами Шукшина» и «Горбачёвым». Где-то лет десять назад мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку, - поделился Алвис Херманис. - Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых артистов — Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачёвых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить своё время. Про их любовь, мечты и разочарования.

Выпуск спектакля запланирован на 16, 17 октября.

Другая, не менее любопытная премьера ожидает зрителей в декабре – спектакль «Ходжа Насреддин» в постановке Тимура Бекмамбетова. Это его театральный дебют.

- Я вырос в театре, учился на сценографа и, став режиссёром кино, всегда знал, что однажды захочу вернуться на сцену, — говорит Тимур Бекмамбетов. — Фильм рождается в голове режиссёра, в театре же есть уникальная возможность творить вместе со зрительным залом. Творить, каждый раз испытывая волнение от неопределённости — случится или нет волшебство сопереживания.

Спектакль выйдет 12, 13 декабря на Малой сцене.