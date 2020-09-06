"Ключ потерялся", но ключ нашелся: на книжной ярмарке чествовали лучших авторов премии "Класс"

Самые молодые писатели со всей России собрались в Москве и получили ключи от литературного мира. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

"Проснувшись в субботу с утра пораньше, я к своему неудовольствию отметил, что у меня отвалилась нога... Кажется, вечерней поход с Манюней на танцы отменяется".

Так по-абсурдистски неожиданно начинается рассказ Дарьи Серовой, одной из победительниц Всероссийского конкурса "Класс". В воскресенье Московская международная книжная ярмарка чествовала самых молодых писателей, учеников 8-11 классов, принявших участие в новом конкурсе. Дарья приехала из Сыктывкара, а еще 56 писателей - из других уголков нашей родины: из Воркуты, Хабаровска, Самары, Адыгеи и небольшого поселка близ Охотского моря.

Если говорить киношным языком, "Класс" - это конкурс класса "А", типа Каннского и Берлинского, лишенный идеологической подоплеки, полностью подчиненный идее поиска молодых авторов и создания литературной среды.

Идею подал заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, поддержала школа Creative Writting School. В итоге дело вылилось в крупномасштабный Всероссийский проект.

Сначала школьники 8-11 классов писали рассказ на одну из шести тем, предложенных членами жюри. Потом авторы, прошедшие многоступенчатый отбор в виде школьных коллегий и региональных экспертных советов - прилетели в Москву. Помимо мастер-классов и уроков от известных и лучших писателей, школьников поджидала самая сложная часть испытаний: им нужно было написать заключительное эссе.

Члены жюри принципиально отказались от идеи выбирать одного победителя и распределять места. ("Мы не про тщеславие, мы - про формирование литературной среды", - говорит координатор конкурса Анастасия Скорондаева). Когда тебе пятнадцать и тебя называют лучшим поэтом или писателем своего поколения - это может подействовать не самым лучшим образом. С таким искушением справится не каждый взрослый.

- Мы подчеркиваем, что шесть фамилий, называнные со сцены, - это не первое, второе и пятое место, а шесть первых мест, - объясняет председатель жюри, писательница Майя Кучерская. - Наша задача состояла не в том, чтобы выбрать самого лучшего молодого автора, а в том, чтобы назвать много талантливых авторов.

В числе шести - Виктория Пантюхова, поступившая в этом году в Литературный институт имени Горького, Вера Краснобаева, Арина Кузнецова, Дарья Серова, Галина Шапошникова и единственный мальчик в женском батальоне - Андрей Никоноров, ставший в этом году студентом МГИМО. Все победители получили вагон призов, сертификаты на прохождение курсов CWS и публикацию в итоговом сборнике.

Но, как признаются сами молодые писатели, подарки подарками, но лучшее для них - это путешествие в Москву, литературные уроки от Дмитрия Быкова, Ольги Славниковой, Эдуарда Веркина и Майи Кучерской и - обретение единомышленников. Как остроумно призналась одна из авторов, попав в Москву на финал "Класса", одна странная девочка, пишущая стихи и прозу, поняла, что она больше не одна.

Кстати, самая популярная тема для эссе, к которой обращались молодые авторы, звучала как "Ключ потерялся". В связи с этим вспоминается старинное стихотворение ныне феминистки Дарьи Серенко про мальчика Сашу, потерявшего ключи:

Саша уснёт, а наутро не вспомнит,

как ему что-то во сне говорило:

«Этот - от бабушки, этот - от дома

А остальные - от целого мира».

Конкурс продолжится и на будущий год и хочется верить, что с его помощью молодые авторы обретут ключи от литературного мира.

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