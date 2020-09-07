Анекдоты: Google, ну хоть ты не напоминай, что год назад в этот день я был на море

За двадцать лет эта власть не сделала ровным счетом ничего, чтобы нормальный здоровый мужик в свои 30 лет мог получать хорошие деньги, просто лежа на диване!

* * *

Разговор двух блондинок:

- Не, ну Воркута реально круче Парижа!

- Почему?!

- В Париж билет стоит 20 тысяч, а в Воркуту - 22!

* * *

- А ко мне теща после свадьбы только раз приехала...

- Да ты просто счастливчик!

- Да... И уже больше не уезжала...

* * *

Если вам звонит менеджер вашего банка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, статья, по которой сидит.

* * *

Предрассудки типа с какой ноги утром встать, очень легко лечатся. Положите под свою кровать три чемодана, набитые евро, и поверьте - утром вам будет совершенно пофиг, с какой ноги лучше вставать!

* * *

Это наша национальная традиция, когда новый премьер-министр донашивает экономику за старым.

* * *

Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти стирается, а надпись на той же дороге, сделанная каким-то идиотом о том, что он любит свою корову, второй год держится?

* * *

Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:

«Ну что, придурок, уже сломал?»

* * *

«Целуется он так себе», - решила лягушка и не стала превращаться в царевну.

* * *

Таможенник:

- Вы въезжаете на территорию России. Оружие, наркотики есть?

- Нет, конечно!

- Да-а-а... Нелегко вам придется...

* * *

В телефонной книжке Дракулы контакты рассортированы по группе крови.

* * *

Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом после встречи с мужчиной должна на некоторое время отвести взгляд в сторону, чтобы не смущать его и дать ему возможность спокойно попялиться на сиськи.

* * *

Раздражают эти курильщики. Еще и касса одна на весь магазин работает, и тут этот товарищ начинает:

- Мне ЛД компакт клаб стайл форд мустанг рестайл петройл детройт ассистанс резалд код ноль хостинг сервелат тонкий сотка три четверти коаксиальный фильтр с кнопкой.

И продавщица начинает искать эту хрень.