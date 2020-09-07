Анекдоты: Google, ну хоть ты не напоминай, что год назад в этот день я был на море

За двадцать лет эта власть не сделала ровным счетом ничего, чтобы нормальный здоровый мужик в свои 30 лет мог получать хорошие деньги, просто лежа на диване!
* * *
Разговор двух блондинок:
- Не, ну Воркута реально круче Парижа!
- Почему?!
- В Париж билет стоит 20 тысяч, а в Воркуту - 22!
* * *
- А ко мне теща после свадьбы только раз приехала...
- Да ты просто счастливчик!
- Да... И уже больше не уезжала...
* * *
Если вам звонит менеджер вашего банка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, статья, по которой сидит.
* * *
Предрассудки типа с какой ноги утром встать, очень легко лечатся. Положите под свою кровать три чемодана, набитые евро, и поверьте - утром вам будет совершенно пофиг, с какой ноги лучше вставать!
* * *
Это наша национальная традиция, когда новый премьер-министр донашивает экономику за старым.
* * *
Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти стирается, а надпись на той же дороге, сделанная каким-то идиотом о том, что он любит свою корову, второй год держится?
* * *
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:
«Ну что, придурок, уже сломал?»
* * *
«Целуется он так себе», - решила лягушка и не стала превращаться в царевну.
* * *
Таможенник:
- Вы въезжаете на территорию России. Оружие, наркотики есть?
- Нет, конечно!
- Да-а-а... Нелегко вам придется...
* * *
В телефонной книжке Дракулы контакты рассортированы по группе крови.
* * *
Тактичная женщина с большой грудью и глубоким вырезом после встречи с мужчиной должна на некоторое время отвести взгляд в сторону, чтобы не смущать его и дать ему возможность спокойно попялиться на сиськи.
* * *
Раздражают эти курильщики. Еще и касса одна на весь магазин работает, и тут этот товарищ начинает:
- Мне ЛД компакт клаб стайл форд мустанг рестайл петройл детройт ассистанс резалд код ноль хостинг сервелат тонкий сотка три четверти коаксиальный фильтр с кнопкой.
И продавщица начинает искать эту хрень.