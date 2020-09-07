Вопрос дня: А вы жалобной книгой пользовались?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель Движения за права курильщиков, экс-депутат Госдумы:
- Один раз в жизни писала благодарность в придорожном кафе за холодные чай и свекольник - во время путешествия в большую жару.
Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:
- Год назад написал жалобу на обслуживание своего автомобиля. Реакции не последовало, пришлось в Роспотребнадзор обратиться. Тогда уже реакция была конкретная. Такие вещи не отменять, а в цифру переводить надо. У людей должна быть возможность пожаловаться на плохие услуги.
Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Книга эта - пережиток советского строя. За 30 лет работы нашего ресторана и кафе ни одного дельного предложения там не видел. Благодарности официантам и поварам писали, ну это и устно сделать можно.
Татьяна ВИЗБОР, бард:
- Я никогда не жаловалась. В нашем менталитете ты станешь ябедой-корябедой. А предложения писала: просила организовать детскую комнату в фитнес-клубе. Организовали!
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- В школьной книге жалоб и предложений в столовой я что-то нарисовал. Был скандал. А сегодня пишу про поливалки во дворах. Система рукописных жалоб в России не работает. Лучшая книга жалоб и предложений - Общество защиты прав потребителей.
Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:
- Я не пользовался, но ликвидация такой книги - глупость. Когда записи собраны в одном источнике, легче характеризовать организацию. Если нет бумажной книги, где оценивать услуги? На сайте негатив могут подчищать.
Вадим ДРОБИЗ, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:
- В СССР эта книга контролировалась госорганами. За хорошие отзывы доплачивали до 30% премий. Директора магазинов старались костьми лечь. А сегодня кому она нужна, когда перестала быть инструментом для финансового поощрения?
Марина, читательница сайта KP.RU:
- В Волгограде написала жалобу на обслуживание в кофейне. Они были в шоке. Кафе там сейчас нет.