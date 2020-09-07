Протесты в Белоруссии, последние новости на 7 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Протесты в Белоруссии, стартовавшие после президентских выборов 9 августа, продолжаются. Фото: REUTERS

Протесты в Белоруссии, стартовавшие после президентских выборов 9 августа, продолжаются. Мы собрали последние новости о ситуации в республике на 7 сентября 2020 года.

В столице в воскресенье прошел очередной протестный марш. Городские власти заблаговременно остановили работу шести станций метро и мобильного интернета. Силовиков также собралось изрядно. Кордоны ОМОНа перекрыли подходы к Площади Независимости. Протестующие направились в сторону стелы города-Героя и резиденции президента. Впрочем, основная часть марширующих разошлась к 16-00, к 19-00 ОМОН начал снимать оцепление.

Спустя месяц после начала протесты все больше обрастают красочными и креативными элементами. Власти стараются не уступать и тут, свидетельствует спецкор "КП" Дмитрий Стешин с места событий.

В столице в воскресенье прошел очередной протестный марш. Фото: REUTERS

Несмотря на довольно спокойное течение демонстраций, в Минске и иных городах республики по данным МВД задержали несколько сотен человек. Кого из них отпустят, а кому предстоит дожидаться суда в изоляторе, станет известно в понедельник. Напомним, за участие в несанкционированных акциях в Белоруссии грозит штраф или административный арест.

В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция не намерена провоцировать насилие на улицах городов, но ответит силой на любые агрессивные действия митингующих. Последние, по словам генерал-майора, в последнее время "стали прятаться за женщин", которых милиция старается не трогать. Работа по поиску координаторов и организаторов протеста ведется, но она трудоемкая, совместно с КГБ и пограничниками ведется поиск иностранных участников.

"Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире", - считает Караев.