"Она не жертва": Юлия Снигирь отказалась жалеть брошенную Цыгановым жену с семью детьми

Последние несколько лет одна из самых красивых российских актрис Юлия Снигирь не дает интервью и не говорит о личном. С тех пор, как в 2015 году Евгений Цыганов ушел к ней от жены, беременной седьмым ребенком, жизнь артистки превратилась в кошмар Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние несколько лет одна из самых красивых российских актрис Юлия Снигирь не дает интервью и не говорит о личном. С тех пор, как в 2015 году Евгений Цыганов ушел к ней от жены, беременной седьмым ребенком, жизнь артистки превратилась в кошмар. В свежем выпуске Ютуб-шоу Ксении Собчак звезда призналась, что для нее этот опыт стал самым тяжелым: папарацци следили за каждым шагом актрисы, а в соцсетях ее поливали грязью.

- Было обидно и неприятно. Больше даже было обидно за Женю, когда все говорили, какой он плохой отец, и как это все чудовищно, - рассказала Снигирь. - Но у Жени с ответственностью все в порядке. Он отличный отец и хороший человек. Он обеспечивает семью. Я общаюсь с его детьми, они очень интеллигентные. Его старшая дочь Поля первое время даже пыталась отвечать хейтерам в Инстаграме. Они живут рядом с нами, в соседнем доме.

Высказалась актриса и о бывшей жене Цыганова Ирине Леоновой.

- Я знаю, что она самодостаточный и сильный человек, она не несчастная жертва. У нее все хорошо, она не чувствует себя покинутой. Когда так говорят, жалеют, это всех унижает, - уверена актриса. Однако, с Леоновой Снигирь не общается: все контакты с бывшей взял на себя Цыганов. - Нам не зачем общаться... Хотя я точно не причина их развода, у них была своя история. Когда эти решения принимались, меня не было в жизни их семьи.

Врочем, на некоторые личные вопросы гостья Собчак отказалась отвечать. Например, почему так и не наладила общение с экс-супругой Цыганова и попросила бы у нее прощенья, будь такая возможность. Зато Юлия Снигирь охотно рассказала о работе и недавних съемках в американском сериале "Новый папа" Паоло Соррентино, где сыграла с Джудом Лоу и Джоном Малковичем.

О Джуде Лоу

- Мы были в одной гримерке. Он сам подошел и сказал, что хочет отрепетировать нашу сцену, потому что она очень сложная. Я попросила его сказать честно, что не понравится в моей игре. И потом он сказал: "Все так, все работает". Он не балагур, но и не замкнут, постоянно улыбается. И он никогда не заигрывал со мной.

О домогательствах Соррентино

- Когда я туда летела, думала - а вдруг Соррентино псих? Вдруг он извращенец? Я даже представила, как он пристает ко мне на площадке, и как я даю ему пощечину. Я бы не позволила домогательств на площадке даже ему - меня потом мужчина из дома выгонит.

Об отказе сниматься в Голливуде

- Мне сразу сказали: "Анну Каренину будет играть Кира Найтли. А ты будешь играть рашн секси дерти гел (сексуальную и грязную русскую девочку. - Ред.). Давай посмотри на себя в зеркало, надень что-нибудь покороче и иди гуляй по Голливуду". Нет, это не для меня. И я не жалею.

Об отказе снимать голой

- Я не решилась сниматься в "Содержанках", потому что там много сексуальных сцен. Я не готова, для меня это слишком. Да еще и без дублера. Мне даже жаркий поцелуй крупным кадром очень сложно играть, я стесняюсь. Мы с Женей оба не очень любим такие сцены в кино. Мне, например, понравился фильм "Текст", но постельные сцены с Кристиной Асмус мне неудобно смотреть.

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