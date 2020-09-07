Открытие медиков: тех, кто простудился, вирус гриппа не «берет»

Лучше уж посидеть с простудой, чем слечь с COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенсационные результаты принесло исследование, которое провели американские медики, - сообщил портал EurekAlert, который сослался на их публикацию, появившуюся 4 сентября в научном журнале The Lancet Microbe. Эллен Фоксман (Dr. Ellen Foxman) и ее коллеги из Йельского университета (Yale University) уверяют в ней: простуда защищает от гриппа. Основание для подобного вывода дал анализ клинических данных 13 тысяч пациентов местной университетской больницы (Yale New Haven Hospital) -с температурой, кашлем, соплями и красным горлом, которым был поставлен диагноз ОРВИ.

Медики обнаружили: риновирусы – источники банальной простуды – подавляли вирусы гриппа, не давая ему развиться. Некоторые пациенты были заражены и то и другой инфекцией, но «подхватывали» исключительно ОРВИ, потому что вирусы гриппа в их организмах быстро погибали Словно тараканы, облитые дихлофосом. Новые при этом не появлялись. Феномен подтвердили и лабораторные эксперименты с эпителиальной тканью дыхательных путей человека, искусственно синтезированной из стволовых клеток. Инфекция поражает ее в первую очередь. Однако ткань, «зараженную» риновирусами, грипп не «брал».

В Йельском университет полагают, что от гриппозной инфекции защищает интерферон – универсальный противовирусный белок, который вырабатывает сам организм. Простуда, похоже, провоцирует его интенсивное производство, мобилизуя иммунную систему.

Возможно, в обнаруженном феномене кроется разгадка тайны, связанной с пандемией свиного гриппа H1N1 11-летней давности. Медики ожидали, что к осени 2009 года число заболевших в странах Европы многократно увеличится. Однако пронесло - не исключено, что от того, что начался сезон простуд.

Эллен Фоксман и ее коллеги продолжают исследования. Они намерены выяснить, устоят ли против риновирусов китайские коронавирусы SARS-CoV-2, вызывающие COVID-19. Надежды на это есть.

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Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на недавнем Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, в отдельных российских регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых.

Кто знает, вдруг сезонные простуды помогли мобилизовать защитные силы организма?