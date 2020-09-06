МИД Британии не готов возлагать всю ответственность за отравление Навального на Россию

Александр Малькевич. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб дал весьма двусмысленное интервью английским СМИ о «деле Алексея Навального». Напомним, в августе российский оппозиционер заболел, впал в кому, был эвакуирован и сейчас находится в берлинской клинике «Шарите».

По утверждениям немецких специалистов, Навальный мог быть отравлен ядом «Новичок». Ряд западных СМИ и политиков прямо обвинили в этом Москву. В свою очередь, российская сторона отрицает подобные утверждения и требует от Берлина совместного и открытого изучения дела.

И вот теперь о нём высказались, если угодно, главные специалисты по «Новичку» — англичане.

— Сложно подумать о каком-то другом достоверном объяснении, кроме как причастности российского государства, — отметил Доминик Рааб. — Но, будем честны, мы пока не можем возложить ответственность [на Россию].

Именно в британском городе Солсбери 2,5 года назад был якобы отравлен вместе с дочерью Юлией живший там предатель Сергей Скрипаль. Тогда Лондон заявил, что загадочным ядом является как раз «Новичок», обвинил в этой химатаке Москву и усилил санкции.

Но дело Скрипалей вызвало многочисленные вопросы. Например, в том же Солсбери находится секретная военная лаборатория «Портон-Даун», работающая как раз с химическим и биологическим оружием. А после отравления отца и дочери рядом с ними по невероятному совпадению оказалась медсестра Элисон Маккорт, носящая звание полковника британской армии. Она вместе с несовершеннолетней дочерью проводила реанимационные мероприятия, пока не прибыла медпомощь. Но тогда не понятно, почему Маккорт никак не пострадала от страшного «Новичка», следы которого, по официальной версии, оставались на жертвах.

Доминик Рааб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как реагировать России на нынешние нападки? Об этом «КП» рассказал эксперт по борьбе с фейками, зам. руководителя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

— Я считаю, что нам вообще нужно провести международную конференцию по «Новичку». Возможно, в онлайн-режиме. Позвать, конечно, представителей России, Германии, Британии, Болгарии (последние на полном серьёзе рассказывали о том, как российские агенты пытались с помощью яда убрать какого-то местного торговца оружием). Вот пусть эти эксперты обмениваются опытом, ставят следственные эксперименты — действительно ли «Новичок» сохраняет свои убийственные свойства на открытом воздухе в течение многих часов, в чём нас уверяют. Разумеется, с соблюдением биологической защиты и всех других мер предосторожности.

Если же говорить серьёзно, то многие критически мыслящие эксперты во всём мире задаются одним вопросом. Ведь, опасаясь новых отравлений «Новичком», британцы сожгли кота Скрипалей и снесли их дом. Но в случае с Навальным мы не видели в Берлине каких-либо серьёзных мер по химзащите вблизи больного. Пока что случай с оппозиционером больше похож на провокацию третьих сил, чтобы поссорить ФРГ и Россию.

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