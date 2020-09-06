Киев в восторге: Бомбардировщики США репетируют с территории Украины удары по Крыму

Сразу три американских стратегических бомбардировщика В-52 (носителей ядерных бомб) шли в сторону Крыма под прикрытием нескольких истребителей «незалежной». Фото: REUTERS

Сводки о полетах самолетов НАТО у российских границ мелькают все чаще. И к ним привыкаешь, как к сводкам о плохой погоде. Но тут уже количество перерастает в качество - таких полетов (по данным Минобороны РФ) за последние 6 лет стало больше в 8 раз!

Невольно напрашивается сравнение с 1941-м годом, когда накануне войны истребители Люфтваффе прямо роились у советских кордонов. А сейчас «рекордсмены» по этой части – бомбардировщики США.

И вот что поражает особенно. Если раньше они входили в небо над Черным морем со стороны европейских членов НАТО, то на теперь сделали это с территории Украины.

Сразу 3 американских стратегических (!) бомбардировщика В-52 (между прочим - носителей ядерных бомб) вышли к Крыму под прикрытием истребителей Украины. То есть, по сути, украинские летчики помогали американцам отрабатывать заходы на удар по Крыму и побережью Азова. Иными словами - подставляли «мишень» для «пристреливания».

Навстречу этой стае тут же вылетели истребители ВСК России, заставив военные самолеты США и Украины развернуться от наших границ.

По этому случаю командование ВВС Украины захлебывалось от восторга: «Такая формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа». Что можно сказать на это ехидное мелкодушие киевских авиационных командиров, которые на сопровождение В-52 послали два, еле-еле собранных из «чужих» запчастей и еще кое-как способных летать истребителя? Что российские дежурные силы ПВО должны были смиренно наблюдать за маневрами бомбардировщиков США у наших границ?

И еще одна злорадная хвальба минобороны Украины: «Этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получив всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника». Как говорится, «Остапа несло»: ибо даже самый бестолковый украинский спец хорошо знает, что «всю необходимую информацию о ПВО противника» получить нельзя, - российские РЛС в Крыму никогда не работают одновременно, дабы не разоблачить себя.

Ну а какой же был смысл всей этой демонстративной затеи?

В Минобороны Украины, в Пентагоне и в европейском командовании ВВС США отвечают в один голос: «Полет проходил с целью отработать боевое слаживание украинской и натовской авиации. И подобные полеты будут повторяться». Для чего? Ответ американцев прямой: «Проверялись возможности союзников и партнеров по НАТО для сдерживания России».

А вот тут позвольте поразмышлять насчет все более растущего «авиационного давления» США на российские границы. Вашингтон и НАТО от «озабоченностей» Москвы по поводу таких вылазок никаких выводов не делают. Наоборот, давление с каждым месяцем усиливается. А не пора ли нам сделать симметричные шаги? Например, в целях сдерживания агрессивности США и защиты демократии в странах Латинской Америки, передислоцировать в Венесуэлу, Никарагуа или на Кубу хотя бы пару наших стратегических бомбардировщиков? Ну, чтобы можно было неподалеку от американских границ «проверять стратегические и оперативные возможности» для сдерживания США. Помните, в прошлом году Россия прислала в Венесуэлу всего лишь транспортный самолет с нашими военными инструкторами? Сколько паники в Вашингтоне было! За валидол хватались! Так, может быть, пришла пора «зеркальной ответочки»? Пока бомбардировщики США только «прицеливаются» к Крыму…

А Украину можно не «сдерживать». Серьезных намеков киевские товарищи все равно не понимают, вереща о «российской агрессии» по поводу и без. Проще подождать, когда их последние истребители сами рассыпятся на аэродромах от древности.

Но украинский восторг от возможной бомбежки Крыма (который в Киеве продолжают считать своим) придется запомнить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Сергей Шойгу:

Раньше они разведывали, а теперь отрабатывают ракетные удары

Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что в последнее время самолеты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по российской территории.

Такая практика НАТО настораживает, отметил он. И добавил, что раньше самолеты НАТО появлялись у наших границ реже, и это были в основном разведывательные полеты. А сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого числа самолетов.