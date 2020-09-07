"Похожа не пойми на кого": Лариса Гузеева сравнила себя и вежливую любовницу

Лариса Гузеева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Гузеева более 20 лет в браке с третьим мужем Игорем Бухаровым. Она не раз признавалась, что за годы семейной жизни чего только между ними не происходило. Своим богатым опытом телеведущая с удовольствием делится как с подписчиками, так и с участниками программ.

Лариса Гузеева - одна из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Не так давно она пришла в передачу "На дачу". Теперь звезда ездит по Подмосковью и помогает людям решать проблемы. На этот раз Лариса Андреевна посетила семью работников газовой компании. Руфина и Алексей вместе уже 15 лет. В гостях знаменитость разоткровенничалась о личной жизни.

Во время осмотра большого загородного дома и участка актриса поинтересовалась у хозяев подробностями романа. Оказалось, что влюбленные закрутили роман в тот момент, когда были не свободны. Руфина сразу заявила: "Я никого не уводила!".

Гузеева на это парировала: "Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: «Он что, коза что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала»".

Она также призналась, что у любой пары неизбежно наступает кризис в отношениях, который они должны преодолеть. По мнению Гузеевой, любая новая возлюбленная всегда интереснее старой жены. "Вот сейчас я сижу, готовлю, убираю, мне вечно некогда, да и похожа не пойми на кого. И тут на работе какая-нибудь Люська появляется! Красивая, глазки накрашены, вежливая. Говорит: «Может вам чай или кофе?». Конечно, он подумает: «Какая приятная женщина, а моя вечно злая»".

Чтобы сохранить брак, знаменитость не перестает удивлять мужа Игоря Бухарова и старается радовать его. Так, она вкусно готовит. Внимательные зрители шоу "На дачу!" заметили, что, приезжая в очередной дом, Лариса Андреевна радует участников новыми рецептами, причем, телеведущая готовит не одно блюдо, а сразу несколько.

По словам 61-летней артистки, она любит простые и легкие блюда, где мало ингредиентов и в основе доступные продукты, которые можно купить на любом рынке. Кроме того, она постоянно экспериментирует с рецептами и старается улучшить блюдо.

Недавно актриса призналась, что ее муж за время пандемии похудел, так как питался дома вкусной и полезной едой, а не перекусывал на бегу в общепитах. Для нее это была самая большая радость.