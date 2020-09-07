Отдых в Дубае в 2020: какие справки нужны и почему важно не перепутать эмираты

Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ, 11 сентября первый самолет летит в Дубай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединенные Арабские Эмираты – одна их трех стран, с которыми Россия недавно возобновила авиасообщение. Первый самолет “Аэрофлота” отправится из Москвы в Дубай 11 сентября, сообщили в авиакомпании. Потом рейсы будут выполняться дважды в неделю (больше пока нереально, лимит установлен распоряжением правительства РФ). Рассказываем, что следует знать туристам об отдыхе в Дубае в 2020 году.

ОАЭ – один из любимейших россиянами пляжных курортов. Особенно осенью и зимой, когда и у нас на Черном море, и даже в Турции уже слишком прохладно для купания. Так что возобновление авиасообщения явно порадует путешественников. Но при планировании поездки важно учитывать правила въезда в ОАЭ.

- ОАЭ – государство, состоящее из семи эмиратов. И на данный момент лишь один из них, Дубай, выдает туристические визы. В остальные эмираты – только с видом на жительство. Собственно, и рейсы по решению правительства возобновляются исключительно в Дубай (до пандемии были прямые рейсы и в Абу-Даби, и в Шарджу). Так что случайно прилететь в другой эмират у вас вряд ли получится. Турфирмы тоже явно не будут продавать туры в закрытые эмираты – хотя раньше было много предложений отдыха в Рас-аль-Хайме, Шардже и Абу-Даби. Так что внимательными нужно быть в первую очередь самостоятельным путешественникам при бронировании отеля: он должен находиться на территории эмирата Дубай.

- обязателен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 96 часов до вылета. С отрицательным результатом, естественно. По части срока сдачи тестра ОАЭ гуманнее, чем большинство стран – обычно требуют сдать тест за 72 часа, а тут у туристов дополнительные сутки в запасе. Учитывается именно время сдачи анализа (забора материала), оно должно быть указано в справке. Сама же справка должна быть на английском языке, с печатью. Ее необходимо распечатать (не показать на экране смартфона). Анализ на антитела не походит, как и любые другие тесты, кроме ПЦР.

- впрочем, на официальном туристическом сайте Дубая сказано, что пассажиры, не предъявившие справку, смогут сдать ПЦР-тест прямо в аэропорту Дубая.

- путешественников с симптомами коронавируса попросят пройти повторное тестирование, даже если у них есть свежая справка.

- ПЦР-тест обязателен также для транзитных пассажиров, которые летят со стыковкой в Дубае в другие страны и вообще не выходят из аэропорта.

- если анализ окажется положительным, туриста отправят на 14-дневный карантин в специально отведенный для этого отель. Либо в клинику на лечение, в зависимости от самочувствия.

- пассажиров, летящих в Дубай, просят заполнить декларацию о здоровье и подписать документ о том, что они готовы нести все расходы на лечение и карантин.

- так что пригодится международная медстраховка, покрывающая лечение Covid-19. Практически все полисы для туристов сейчас включают и случай коронавируса. Но – прочитайте условия страхования, чтобы в этом убедиться.

- в аэропорту Дубая надо будет установить на свой телефон приложение DXB app для отслеживания местонахождения и состояния здоровья.