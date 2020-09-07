В Печенгском районе открыли благоустроенную зону отдыха

Территория, любимая многими горожанами – значительно преобразилась Фото: Евгений ТУМАШОВ

В эти выходные в Мурманской области, вблизи поселка Никель на берегу реки Шуонийоки, состоялось открытие благоустроенной зоны отдыха. Территория, любимая многими горожанами – значительно преобразилась. Здесь появились беседки, скамейки, площадка для детских игр и занятий спортом.

На набережной реки Шуонийоки появились беседки, скамейки, площадка для детских игр и занятий спортом Фото: Евгений ТУМАШОВ

Обустройство набережной реки Шуонийоки – совместная работа жителей Печенгского района, муниципальных властей и компании «Норникель». Это часть программы социально-экономического развития пгт. Никель и Печенгского района, которая стартовала в этом году и продлится до декабря 2020 года. Координатором проекта благоустройства выступил центр «Вторая школа».

«Хорошо, что эта площадка возродилась», – прокомментировал заместитель директора центра социальных проектов «Вторая школа» Владимир Чижов. «И вот эта концепция социально-экономического развития Печенгского района – как раз такой подарок к 75-летию района, так всё срослось. Убеждён, что площадка будет востребована».

Территория в районе «первого моста», как называют ее сами жители – излюбленное место отдыха никельчан. Именно они решали, каким должно быть место для отдыха, проект предваряло онлайн-голосование и обсуждение деталей проекта.

«Было время – и купались здесь, и всё, и отдыхали. Ещё с родителями даже», – делится детскими воспоминаниями житель Никеля Валерий Бочаров.

Хорошо помнит, как выглядела прибрежная зона раньше, и первый заместитель главы администрации Печенского района Александр Живица.

«Мне кажется, всё, что сделано, так вписалось в ландшафт, как будто тут было всегда», – признался он. «И эти все беседки, и тренажёры, и детские площадки. Скамейки очень удобные. Всё приятно, всё радует глаз. А для детей, которые катаются на роликах и досках – всё очень удобно. Такая большая дорожка, можно кататься здесь, не опасаясь машин. Свобода и раздолье. Спасибо «Норникелю», что они учли пожелания жителей Никеля, и организовали работы по благоустройству этой территории».

Сегодня оценить оборудованную для отдыха зону приезжают даже жители областного центра. Александра Дулова давно перебралась из Печенгского района в Мурманск, и теперь с удовольствием приезжает в родные края.

В Печенгском районе открыли благоустроенную зону отдыха Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Вот таких вот точек отдыха очень-очень не хватало, чтобы с детьми приезжать», – сказала Александра. «Когда я жила, не было такого. Был один водопад, Никель, Заполярный и всё. Вот этого очень не хватало».

Развлечения есть для детей любого возраста. Малыши с удовольствием играют на детской площадке, ребята постарше осваивают уличные тренажёры.

Любителям здорового образа жизни и активного отдыха есть, где разгуляться. Не забыли при оборудовании набережной про урны и биотуалеты. Для автолюбителей имеется парковка, территория оборудована камерами видеонаблюдения. Всё сделано для того, чтобы отдых был комфортным и экологичным, а зона отдыха стала центром притяжения Печенгского района.