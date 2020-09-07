В Израиле вводят комендантский час из-за пандемии

С середины лета уровень заболеваемости коронавирусом в Израиле продолжается оставаться одним из самых высоких в мире Фото: REUTERS

Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом в Израиле приняла решение о введении в ряде «красных» (с наибольшей заболеваемостью COVID-19) городов и отдельных кварталов комендантского часа.

Ограничения будут действовать с семи часов вечера до пяти часов утра. В это время будут закрыты все торговые точки и предприятия, кроме жизненно необходимых. Аптеки, продуктовые магазины и больницы продолжат работать.

В нескольких городах с 8 сентября будет прекращена работа учебных заведений. Введение комендантского часа стало альтернативой жесткому карантину.

Вопрос о принятии неотложных мер был вынесен на рассмотрение комиссии после длительных переговоров премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с министром внутренних дел Израиля Арье Дери и министром здравоохранения Яаковoм Лицманом. Израильские СМИ утверждают, что Лицман, являющийся представителем ультраортодоксальной общины, призывал ввести общенациональный карантин.

С середины лета уровень заболеваемости коронавирусом в Израиле продолжается оставаться одним из самых высоких в мире, и страна нуждается в принятии решительных мер по борьбе с болезнью.