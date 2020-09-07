Американского миллиардера обвиняют в мошенничестве при зачислении дочери в университет

Хури заплатил $200000 тренеру Джорджтаунского университета в Вашингтоне, который должен был «закрыть глаза» на непрофессиональную игру в теннис девушки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура американского штата Массачусетс предъявила обвинение в отношении родителя, пытавшегося незаконным путем устроить свое чадо в элитный колледж.

В мошенничестве уличили 54-летнего миллиардера Амина К. Хури, который, по данным следствия, используя федеральные образовательные программы, смог за взятку определить свою дочь в учебное заведение.

Хури заплатил $200000 тренеру Джорджтаунского университета в Вашингтоне, который должен был «закрыть глаза» на непрофессиональную игру в теннис девушки. Согласно условиям приема, абитуриенты-спортсмены получают значительные льготы при зачислении. В результате дочь Хури приняли с условием, что она будет представлять будущую альма-матер на спортивных состязаниях.

Коррупционные скандалы, связанные с поступлением детей известных родителей в университеты и колледжи, в США - не редкость.

В прошлом году там обвинили около 50 человек, которые заплатили от $200000 до $6500000 членам экзаменационных комиссий, тренерам и администраторам, которые гарантировали прием в престижные учебные заведения. В числе подозреваемых были и голливудские звезды – актрисы Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки») и Лори Лафлин («Тайны распродаж»). Когда детали мошеннической схемы были выявлены, то многие знаменитости лишились миллионных контрактов, а их дети были отчислены.

И вот история снова повторяется. Несмотря на то, что обвиняемые поначалу всячески отрицали свое участие в мошенничестве, впоследствии 40 человек из 50-и признали себя виновными.