Брэдли Купер во время карантина жил с матерью

По неофициальным данным, причиной расставания актера с моделью Ириной Шейк, стали очень близкие отношения Брэдли с матерью Фото: EAST NEWS

Исполнитель главной роли в фильме «Звезда родилась» голливудский актер Брэдли Купер переехал в дом своих родителей еще в 2011 году. Спустя некоторое время его отец умер от рака легких. С тех пор всю заботу о своей матери Глории Кампано Брэдли взял на себя.

Купер неоднократно говорил, что семья для него всегда стоит на первом месте. Вместе с матерью Брэдли часто появлялся на светских мероприятиях, в том числе и на вручении Оскара в 2019 году.

По неофициальным данным, причиной расставания актера с моделью Ириной Шейк, стали очень близкие отношения Брэдли с матерью. Но даже после того, как пара разошлась, актер исправно исполняет отцовские обязанности. Во время карантина, который длился четыре месяца, Брэдли жил вместе с матерью, 4-летней дочкой Леей и двумя собаками.

- У моей мамы очень серьезные проблемы со здоровьем, - рассказал Купер. – У нее колостома, поэтому, если бы кто-то в нашем окружении был с COVID-19, то это означало бы для нее верную смерть.

Семья жила в большом и просторном доме с садом и бассейном. По словам актера, им было не до скуки, потому что, несмотря на преклонный возраст, Глория любит пошутить и повеселиться.

- Мне нравится проводить время с мамой, - говорит Купер. – Она - классная, у нее отличное чувство юмора, и она любит тусовки.

С маленькой дочерью Брэдли тоже прекрасно находит общий язык, и в шутку называет себя воспитателем детского сада. Каждое утро примерный отец сразу после завтрака играл с дочерью и учил ее плавать в ванной.

Судя по тому, что все четыре месяца актер провел с малышкой, ее мама – модель Ирина Шейк - жила отдельно. После развода Шейк и Купер сохранили дружеские отношения и вместе заботятся о дочери.