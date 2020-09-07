Мишустин рассказал о своем наставнике Путине, карьере «по звонку», сильной России и честных управленцах

В понедельник, 7 сентября, премьер Михаил Мишустин выступил на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» и ответил на вопросы его участников. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник, 7 сентября, премьер Михаил Мишустин выступил на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» и ответил на вопросы его участников. Еще будучи главой ФНС, Мишустин был одним из наставников конкурса и теперь пообещал, что продолжит этим заниматься. А заодно рассказал о своем наставнике.

- Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться. Может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит, - заявил Мишустин.

Премьер также заметил, что для него наставничество - это близкие люди, которые окружают его как в профессии, так и в личной жизни. Первыми своими наставниками Мишустин назвал родителей, а затем — учителей в школе.

Рассказал Мишустин и о том, какими качествами, на его взгляд, должен обладать современный продвинутый госуправленец.

- В первую очередь, он должен быть честным - это основа доверия общества к государству. Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо жестко пресекать. Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, - сказал Мишустин.

Еще одним важным критерием при приеме на госслужбу Мишустин назвал профессионализм, умение оперативно отреагировать на любые вызовы, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем, а также цифровую компетентность.

На финале конкурса «Лидеры России» премьер сделал несколько сенсационных признаний. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться, - напутствовал финалистов премьер. При этом, по словам Мишустина, не надо бояться ошибиться, главное уметь признать и исправить ошибку.

Мишустин также заметил, что социальные лифты должны работать не по звонку, а исходя из компетенций специалиста.

- Те, кто сегодня пришел работать сегодня в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты, в первую очередь, благодаря своим знаниям и компетенциям, - сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что сильная Россия - это не сильный и богатый центр, а это крепкие и успешные регионы страны.

- Многие считают, что для того, чтобы добиться успеха, надо ехать в Москву. Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и поселке вы можете проявить себя, - обратился Мишустин к финалистам конкурса.