"Какой-то ответ первоклассника": В Совфеде прокомментировали заявление ООН по Крыму

Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что ответственность за обеспечение Крыма чистой питьевой водой лежит и на России, и на Украине. Значит ли это, что ООН признает Крым российским — если не де юре, то де факто?

«КП» обратилась за комментарием к сенатору Совета Федерации РФ от Крыма Сергею Цекову.

- Верховный комиссар ООН возложила ответственность за снабжение жителей Крыма чистой питьевой водой на Россию и Украину.

- Я читал это заявление. Это такой... ответ первоклассника. На территории России за водообеспечение отвечает Россия. На территории Украины — Украина. И что, как это трактовать? Об открытии канала для обеспечения Крыма водой они же не говорят? И не возлагают конкретную ответственность за это на Киев? Россия полуостров обеспечивает водой. Перекрытие северо-Крымского канала — это отдельная история.

- Есть силы, способные приказать Украине: хватит выпендриваться, пускайте воду по каналу!

- Есть ли такие силы в ООН? Не уверен. Чтобы они были такими принципиальными, дабы выполнять свои функции и беспокоится о гуманитарных проблемах на той или иной территории вне зависимости от идущих политических и социально-экономических процессов?

- Для этого, наверное, они должны на эту территорию приехать.

- Да, и своими глазами посмотреть, что там происходит. Но в ООН придумывают массу вариантов, почему нельзя приехать в Крым. Но если вы отвечаете за гуманитарные проблемы, почему вы не готовы посмотреть на социально-экономические предпосылки проблем, о которых вы так громко заявляете — на месте? Приезжайте, посмотрите и скажите Украине: открывайте воду!

- Они этого не делают?

- То, что они делают — никак не стыкуется с представлениями о правах человека, о недопустимости таких действий, которые можно расценить как блокада, элементы которой приводят к тому, что возможна гуманитарная катастрофа на полуострове, который относится к Восточной Европе.

- Россия воду ищет и дает полуострову?

- Да, конечно, Россия гуманитарной катастрофы не допустит. Все усилия будут сосредоточены, чтобы этот вопрос решить.

Если комиссии ООН так ведут себя по отношению к Крыму, представляю, как они себя ведут по отношению к другим регионам - в Азии, Африке, Латинской Америке. Где тяжелейшая ситуация с водообеспечением.

- Представители ООН, ее подразделений, в Крыму после 2014 года не бывали ни разу ?

- Ни разу. Их приглашают — оцените все на месте. Ответы идут в таком духе: мол, мы приедем, но только через территорию Украины. Чтобы у нас было разрешение Киева. При этом полагая, что свои действия с Российской Федерацией они не должны согласовывать. При том что Крым — часть РФ. Но такого, чтобы в Крым кто угодно приезжал из-за рубежа - нет, этого не будет. Пусть согласовывают.

- Украина мандат комиссии ООН на посещение Крыма выдаст?

- Не в их интересах. Украина говорит о нарушении прав человека. Но она никак не заинтересована в том, чтобы международные организации в Крым приезжали и видели, как на самом деле соблюдаются эти права на полуострове. Выводы ООН основаны на интернет-сообщениях, ничего не видя вживую. Предпочитают информацию, которую им подает Украина. Обычных жителей Крыма они не слышат — и не хотят. Для англосаксов что бы где ни происходило и при том если Россия в этом участвует - они всегда будут против России.

- До 2014 года 85% воды для Крыма погашал Северо-крымский канал, это так?

- В последнее время перестали писать, что этот канал обеспечивал весь Крым питьевой водой. Не 85% конечно, меньше все таки, хотя сейчас эту цифру считают канонической. Водой снабжались, в основном, земли сельхозназначения. Химзаводы на севере Крыма. Они нуждались в большом количестве воды. И из канала она шла именно туда. Вода для полей шла летом и в сентябре. И частично в Симферополь. Говорить о критической зависимости Крыма от воды из канала — это категорически не так.

- Водоснабжение Крыма после перекрытия северо-крымского канала как изменилось?

- Как ни парадоксально, оно улучшилось. До 2014 года вода в Симферополе подавалась по графику — в течении нескольких часов. Сейчас — постоянно или в течении большего количества часов. На севере Крыма вода при Украине тоже подавалась по часам. А в некоторых населенных пунктах ее и вовсе не было. После воссоединения ситуация резко улучшилась. С точки зрения водообеспечения Крыма Россия обеспечивает гораздо лучше, чем это было во времена Украины.

- Но сельхоз-производство без воды северо-крымского канала погибает?

- Северо-Крымский канал решал проблему частично. Да, это обеспечивало сельское хозяйство. Но не решало кардинальных проблем. Что, на Украине жизнь улучшилась оттого, что возникли на севере полуострова проблемы с водой?

- ООН признает Крым российским, возлагая ответственность на Россию за водоснабжение полуострова?

- У меня такого ощущения пока не складывается. ООН как-будто отписку выдает. Мол, отстаньте от нас с вашим Крымом! Они особо даже и не думали о разделении ответственности. Вроде говорят очевидные вещи, но перекладывают ответственность на страны, которые должны сами принимать решения...