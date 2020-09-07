На сколько оштрафуют Новака Джоковича, попавшего мячом в судью

Джокович в сердцах не глядя ударил в сторону от сетки. Мяча попал в линейного арбитра Фото: REUTERS

В этот день у 17-кратного победителя турниров Большого шлема игра не пошла. В матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Корренья-Буста сербский теннисист в конце первого сета вспылил. После очередного проигранного очка, когда счет стал 6:5 в пользу соперника, Джокович в сердцах не глядя ударил в сторону от сетки. Мяча попал в линейного арбитра.

Сербский теннисист тут же подбежал к пострадавшей, которой мяч угодил в шею. Но, слава богу, женщина быстро пришла в себя и при помощи других судей встала на ноги.

Британский судья Сорен Фримель остановил матч и засчитал Джоковичу поражение. Дисквалифицированный теннисист не явился на пресс-конференцию, но потом все же нашел в себе силы извиниться в соцсетях, назвав эту ситуацию «уроком, который позволит мне стать лучше, как теннисисту и человеку».

А в это время сыпались комментарии. Все говорили, что это, конечно, был несчастный случай и припоминали другие истории, когда мячом действительно убивали на корте. При этом отмечали, что если бы на этом корте работала система электронного определения аутов HawkEye, то ничего бы не произошло. При этом Джоковичу сразу припомнили, как он несколько лет назад ушел в астрал, связавшись с сектантами. И летний выставочный турнир организованный Джоковичем в Белграде и Задаре, где не соблюдались меры предосторожности, и сразу несколько теннисистов, включая самого Новака, заболели коронавирусом. И вот новый «прокол» лучшего игрока планеты, который ему дорого обойдется в прямом и переносном смысле.

Организаторы соревнований уже заявили, что Джокович лишится всех рейтинговых очков, набранных на этом турнире. А также будет оштрафован на 250 тысяч долларов призовых, которые полагаются теннисисту за выход в четвертый круг соревнований. Отметим, что если бы этого инцидента не случилось и Джокович выиграл бы титул, то он заработал бы 3 млн долларов.

Теперь турнир проходит без «большой тройки» - Джоковича, а также Надаля и Федерера, которые в Нью-Йорк не приехали. Но после переноса Ролан Гарроса на октябрь и отмены Уимблодона интерес к US Open огромный.