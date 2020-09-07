Британскую парикмахерскую обвинили в дискриминации несчастливых людей

И клиенты парикмахерской, и пользователи Интернета согласились с тем, что мир таки сошел с ума Фото: Facebook

Владелица небольшой парикмахерской в британском Глостершире Элисон Берч разместила в базе данных местного центра занятости объявление о вакансии стилиста.

В нем говорились: «в дружелюбный, небольшой коллектив парикмахерской требуется дружелюбный, счастливый стилист».

В английском языке слово happy переводится как «счастливый, удачливый, веселый». Но вне зависимости от этого центр занятости потребовал удалить объявление, мотивировав свое решение тем, что оно дискриминирует несчастливых соискателей работы.

Берч обратилась к пользователям Facebook с вопросом – стоит ли ей удалять из объявления слово «счастливый», или весь мир сошел с ума?

И клиенты парикмахерской, и пользователи Интернета согласились с тем, что мир таки сошел с ума.

- Я думал, что это шутка, но осознание того, что это явно не так, лишило мена дара речи.

- Если у тебя в коллективе работают действительно счастливые люди, а некоторые тупицы не могут справиться с этим, просто держись.

- Неужели каждое описание может быть дискриминирующим? И как тогда быть с определением «высокий», «умный», «элегантный»?