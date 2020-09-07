Студенты из 120 стран стали послами Академии лидеров волонтеров FISU

Автор фото: Юлия СОКОЛОВА

В Казани завершился четвертый сезон образовательного проекта FISU Volunteer Leaders Academy: студенты из 120 стран мира стали новыми послами Академии лидеров волонтеров. Каждый год уникальная образовательная площадка объединяет молодых людей со всей планеты. Обучающий проект помогает волонтерам и членам национальных федераций студенческого спорта получать новые знания и обмениваться опытом. Учредителями Академии выступают Международная федерация университетского спорта (FISU) и правительство Республики Татарстан при поддержке компании «Норникель».

- Компания всегда горячо и искренне поддерживает такие проекты, как FISU Volunteer Leaders Academy, потому что они направлены на построение лучшей версии будущего, - подчеркнул вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. - Здесь активные молодые люди получают новые знания в международном сотрудничестве. А мы очень рады, что можем способствовать этому.

В этом году проект впервые прошел в новом для себя онлайн-формате. Занятия FVLA-2020 на виртуальной площадке посетили студенты пяти континентальных федераций студенческого спорта со всего мира. После курса лекций и тренингов они получили статус Студенческого посла FISU.

По словам президента FISU Олега Матыцина, проект был создан прежде всего для того, чтобы студенты и волонтеры со всего мира могли общаться и учиться вместе.

- Я уверен, что в Академии каждый сможет найти новых друзей, а навыки, полученные в ходе образовательных сессий, помогут нынешним студентам стать настоящими лидерами, - отметил Олег Матыцин.

Автор фото: Юлия СОКОЛОВА

Интенсивный обучающий курс включает в себя лекции и семинары ведущих экспертов. В этом году перед ребятами выступили сотрудники WADA, глава медиа-департамента FISU, известные бизнес-тренеры, топ-менеджеры и другие специалисты. О том, как успешно пройти онлайн-собеседование, студенты узнали от директора образовательной компании EF Education First в России Ирины Эддаира. А глава департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко обсудила с участниками проекта вопросы личностного роста и влияние волонтерства на развитие карьеры.

- Например, представителям инженерных специальностей волонтерство помогает развить творческий потенциал и навыки коммуникации, которые помогают в работе, - рассказала Светлана Ивченко. - Остальным оно дает разнообразный полезный опыт, удовлетворяет потребность во внимании, признании и самовыражении.

Куратор волонтерских программ компании «Норникель» Ольга Неграш подтверждает: «У нас проходят интересные обучающие мероприятия. Эксперты рассказывают обо всем, начиная от социального проектирования до работы с социальными сетями. Можно еще несколько профессий освоить, пока делаешь волонтерский проект».

Подводя итоги четвертого образовательного форума FISU Volunteer Leaders Academy, члены оргкомитета пожелали студентам этого года успехов в статусе послов FISU. На этом ребята не прощаются друг с другом: осенью 2021 года они вновь соберутся в Казани на пятый сезон проекта.