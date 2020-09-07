Неизвестное последствие коронавируса, о котором должен знать каждый, первыми в мире изучили российские ученые

Новый вирус пришел в нашу жизнь и с нами останется Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус с нами уже почти девять месяцев. За это время ученые многое узнали про данную инфекцию. В том числе о том, что становится с переболевшими, как меняется их здоровье. О влиянии коронавируса на человека мы спросили у доктора медицинских наук, председателя Московского городского научного общества терапевтов, профессора Павла Воробьева.

ОТ СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ ДО НЕ НЕХВАТКИ ВОЗДУХА

- Павел Андреевич, можно ли говорить о каких-то отдаленных последствиях ковида?

- Да, есть отдаленные последствия. И они наблюдаются на протяжении нескольких месяцев после перенесенной инфекции.

Мы впервые в мире пару месяцев назад заговорили о постковидном синдроме. И это оказалось не повреждение легких – как все думали, а поражений мозговой ткани: головной мозг, и периферическая нервная система, и – автономная, вегетативная.

Эти нервные системы регулируют все процессы в организме – от настроения, до сердцебиения, от сна до дыхания, от гормонального цикла до пищеварения. Головная боль, слабость, необычные сны, плаксивость и депрессия, скачки давления – все то, что называлось «астеническим синдромом», сложилось в одну патологию. И у этой патологии оказалось четкое морфологическое описание – тромбоваскулит в нервной ткани. В переводе – воспаление и тромбоз микрососудов везде. Такой вариант внутрисосудистого свертывания крови.

Как-то раньше на это внимания не обращали. А сегодня мы обобщили данные научных публикаций, исследований тканей под микроскопом, собственные многочисленные наблюдения за больными, и предложили этот термин. В России О.Заратьянц сделал самые большие в мире морфологические исследования тканей у погибших от ковида больных, выпустил специальный атлас. Более того, некоторые изменения видны и при магнитно-резонансной томографии мозга.

Конечно, далеко не у всех такие последствия, всего несколько процентов страдают от этого.

- На какие органы влияет перенесенная инфекция и каким образом?

- Нервные системы регулируют в организме все процессы, и, оказалось, что проявления постковидного синдрома весьма разнообразны. К сожалению, врачи не склонны пока видеть за деревьями лес, и нередко лечат отдельные проявления этого состояния или вообще отправляют больных «к психотерапевту». Мол, это у вас все от нервов. Не понимая, насколько они попадают в точку: действительно от нервов. Вот только психиатрия тут не причем.

Ну какая психиатрия, если у человека то температура 35 градусов, а то – 37,3? Это нарушение центра терморегуляции в головном мозге. Или начинает «скакать» давление – то гипотония (иногда стойкая), то непривычные подъемы с небольшими цифрами. А бывает – с большими. Сердцебиения, ощущаемые нарушения ритма, чувство замирания сердца – это нарушение регуляции сердечно-сосудистой системы. Внезапные приступы одышки без признаков бронхиальной астмы, зевота, чувство нехватки воздуха – нарушение регуляции дыхательной системы. Исчезновение аппетита, нарушения прохождения пищи, чередование запоров и немотивированных поносов – нарушение функции кишечника.

- Можно ли сказать, что перенесенный ковид сократит продолжительность жизни?

- Как ни странно, я не уверен, что эти осложнения сократят жизнь. Изменят в худшую сторону ее качество – это точно. Но обычно такие проявления мы называем «функциональными» и отличаем от «органических» именно потому, что они проходят и не вызывают серьезных проблем со здоровьем в последующем. Другое дело – больному плохо сейчас, и ему надо прожить эти несколько месяцев постковидного синдрома достойно.

В настоящее время мы пытаемся найти приемлемое лечение постковидного синдрома и это может быть достаточно «тяжелое» лечение. Применяем прямые антикоагулянты, которые используются для профилактики инсультов и инфарктов. Тромбоз надо лечить. Гормоны, надо оценить возможность плазмафереза – это удар по воспалению. Утверждать, что мы нашли уже эффективную терапию — преждевременно.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

- У прививки от ковида ограничение по возрасту: 65 лет. То есть пенсионерам ее делать не надо? При этом разработчики вакцины о института им. Гамалеи говорят, что делали прививку от ковид своим 70-80-летним сотрудникам и они себя хорошо чувствуют.

- Прививки от ковида пока не испытаны до конца на безопасность. И это главная проблема ее вывода на рынок. Торопливость может привести к ломке дров. Тут еще и возможность обострения заболевания после прививки у тех, кто переболел, если их привили. А мы знаем, что процентов 80-90 переболевших ничего про болезнь не знают. Или сначала делать антитела до прививки?

Конечно, пожилые в группе риска любых осложнений. А осложнения от прививки описаны практически у всех получивших ее даже в инструкции, утвержденной Минздравом. И не все они пустячные, типа покраснения в месте инъекции. Отсюда такая осторожность и неприятие профессиональным сообществом прививок непроверенной вакциной.

«РЕЧЬ ИДЕТ О ПОРАЖЕНИИ МОЗГА: КОВИДНОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ»

- О каких еще особенностях или опасностях ковида стало известно последнее время?

- Предложенная нашим Московским научным обществом терапевтов еще в январе терапия антикоагулянтами оказалась высокоэффективной и принята сегодня во всем мире. Но одних антикоагулянтов, особенно в тяжелых случаях мало. Нужна свежезамороженная плазма и плазмаферез. Не можем «пробить» эту комплексную терапию, давно показавшую свою высокую эффективность при тяжелых инфекциях. Мы имеем едва-ли не самую низкую летальность в мире, первыми запустили повсеместно антикоагулянтную терапию. А могли бы еще сократить число смертей, используя комплексное лечение.

Мы теоретически упустили возможность длительного присутствия вируса в организме. Для других инфекций мы это знаем – ВИЧ, гепатиты, Эпштейн-Барр, герпес. Нужно думать, как вести больных с персистенцией вируса. Это, возможно, касается и постковидного синдрома.

- Эксперты говорят, что ковид с нами минимум на 2 года. Мэр Собянин уверяет, что мы максимум за полгода справимся с ковидом. Что они имеют в виду — и какому прогнозу вы склонны больше верить?

- Новый вирус пришел в нашу жизнь и с нами останется. Он быстро потеряет свои свойства, которые так напугали всех поначалу. Уже с самого начала было ясно, что его вирулентность – способность заражать – сильно преувеличена. Как и частота осложнений и летальных исходов. Сейчас и заражений значительно меньше, и тяжелых больных.

Кстати, сама по себе тяжесть инфекции тоже была переоценена. Поражение мозга вызывает огромное число симптомов, которые принимались за проявления «интоксикации» и врачи госпитализировали всех подряд: раз есть интоксикация, значит состояние быстро ухудшается. Оказалось – не так. То, что мы наблюдаем при бактериальных пневмониях, нельзя механически переносить на вирусную инфекцию. Совсем разные болезни. Человек с ковидной инфекцией чувствует, что «умирает», ему «нечем дышать», а на самом деле все это проявления ковидного энцефалита, который течет относительно не тяжело.

НЕ ГРОЗИТ ЛИ КОРОНАВИРУС ШКОЛЬНИКАМ

- Скажется ли начало учебного года на распространении инфекции, как вы думаете?

- Думаю – большой вспышки ковидной инфекции не будет. Вводимые для школьников и в детских садах «меры» по предупреждению распространению инфекции вызывают, скажем осторожно, много вопросов. Неудобства создаются для всех, а вот выхлоп будет нулевым.

КОНКРЕТНО

Мороженное лучше «заношенных» масок и перчаток

- Существуют ли какие методы все-таки не заболеть ковидом, в том числе повторно. Особенно - если ты в группе риска из-за возраста и хронических болячек.

- Все повторные случаи – а их меньше пяти – слабо документированы. Поэтому повторное заражение я бы не обсуждал. А вот сколько заболело тех, кто запрятался в норки своих квартир и носу не казал? Они теперь спрашивают – как же так? Мы ведь береглись.

Все мероприятия, которые препятствуют распространению респираторных инфекций известны давно:

Избегать скопления людей.

Находиться в проветриваемых помещениях, проветривать постоянно дом.

Держать в доме низкую температуру – не выше 20-21 градуса.

Не кутаться на улице.

Закаливаться – пить холодные напитки, есть мороженное.

Обливаться холодной водой, принимать контрастный душ.

Мыть во время вспышек инфекции руки почаще.

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