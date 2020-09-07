Свадьба дочери Толкалиной и Кончаловского: 19-летняя Маша вышла замуж в венке из белых цветов

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Единственная дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского вышла замуж. 19-летняя Мария и ее избранник Никита встречались более двух лет.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж в Грибоедовском ЗАГСе. "Хотелось бы, конечно, чтобы церемония прошла днем в субботу, но дети решили, что она состоится сегодня", - поделилась актриса в блоге.

Омрачило торжество лишь то, что родители Любови не смогли присутствовать, так как болеют ковидом. Они прислали внучке Маше цветы - роскошные розы из деревенского сада. "Мама с папой срезали все цветы в саду ради этого случая, я полагаю!" - поведала Любовь.

На свадьбе Марии и Никиты присутствовал не только ее отец Егор Кончаловский, но и 73-летняя бабушка Наталья Аринбасарова. Она была второй женой режиссера Андрея Кончаловского.

Что же касается платья невесты, то оно, как Мария и говорила ранее, было простым и при этом элегантным. "Я не хочу останавливаться на классическом платье. Наряд не будет супер-экстравагантным", - рассказывала девушка 7 Дням.

Шелковый наряд на тонких бретелях чуть выше щиколотки дополняли нежная фата-накидка из органзы. Голову невесты украсил венок из белых цветов.

"Я хочу, чтобы этот день запомнился на всю жизнь. Хочу того же, что и любая невеста: праздника, платья, друзей и родных рядом. У нас будет около ста гостей. Многие из них даже не знакомы друг с другом. Например, мои и Никитины друзья", - делилась Мария.

Большую часть свадьбы молодые оплатили сами. "Потому что я придерживаюсь позиции, что нужно самому себя содержать, если тебе исполнилось 18 лет. И не важно, сколько зарабатывают твои родители. Папа предлагал взять расходы на себя, но я отказалась. Считаю, стыдно просить денег у родителей, стыдно, живя в хорошей, обеспеченной, известной семье, иметь машину в 18 лет. Ясно же, что она не твоя. Ты ее не заработал, ничем не заслужил. Возможно, это форма протеста. Мама тоже иногда говорит: «Маша, ты же можешь жить по-другому»… Да, я родилась если не с золотой, то с серебряной ложкой во рту. Но ложка-то не моя!", - говорила невеста.

До свадьбы влюбленные почти год жили в Санкт-Петербурге. Машу покорил этот город. Но потом наступило разочарование.

"Очень красивый город, там много творческих людей. Но он склоняет к сплину, особенно если человек восприимчив. Сначала мы с Никитой были в восторге, затем он поуменьшился, потом мы пришли в нормальное состояние… Но в какой-то момент нам стало так плохо, что мы, даже не обсуждая этот вопрос, просто сказали друг другу: «Давай уедем отсюда!» Живя в Питере, я с каждым днем чувствовала себя хуже и эмоционально, и физически. Все время простужалась, все время мерзла. Я трясусь от холода, Никита трясется, кошка трясется… Мы сели в поезд и уехали обратно в Москву". - откровенничала дочь актрисы и режиссера.

О своем муже она говорит с улыбкой и трепетом: "Никита не романтичный человек и не слишком эмоциональный. Напротив, он сдержанный, оперирует логикой. И предложение он мне сделал в такой же манере. Как-то мы шли домой из магазина, несли пакеты. И вот я, размахивая пакетом, говорю: «Никита, считаю, что ты должен на мне жениться, как ты относишься к этому?». А он в ответ: «Слушай, я сам давно хотел предложить!»".