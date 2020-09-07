"После этого чувств не осталось": Ксения Собчак в слезах рассказала о травле

Любую насмешку телеведущая элегантно превращает в собственную фишку: громче всех сравнивает себя с лошадью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Закаленную в публичных баталиях Ксению Собчак, по ее же признанию, почти невозможно задеть. Любую насмешку телеведущая элегантно превращает в собственную фишку: громче всех сравнивает себя с лошадью, постоянно припоминает постыдный опыт в "Доме-2" и шумные тусовки в "нулевых", шутит над брошенным мужем и собственной неверностью. Однако, так было не всегда.

- Я человек, который привык жить в скандалах и бесконечных провокациях, на меня это уже никакого впечатления не производит, - рассказала ведущая в новом выпуске "Осторожно, Собчак!" с Юлией Снигирь. - Я понимаю, что это просто какая-то очередная манипуляция. Это как ветер: когда он сильный, ну... неприятно.

Своим примером Собчак хотела поддержать актрису, затравленную за связь с Евгением Цыгановым, который ушел к Снигирь от жены и семерых детей.

- Но это спокойствие пришло не сразу. Было очень много травм, - объяснила телеведущая. - Представь, мне 13 лет, я дочь мэра. Учусь в школе, где все дразнят: "Доска", "Собчак-стульчак"... И тут появляется статья в желтой прессе. Я маленькая на обложке, написано: "На вопрос: "Кем ты мечтаешь стать?" Ксения Собчак ответила: "Проституткой". Ты представляешь, что это для ребенка в 13 лет? Против папы была развернута политическая кампания, его противники просто взяли и придумали такой ход. Это была просто травля. Я сбежала из дома, сказала: "Все, я никогда больше не приду в школу". Представь этот ужас: тебе 13 лет, половое созревание, а тебя в школе все начинают дразнить проституткой. Вот я сейчас это говорю, а у меня слезы на глазах. Но за эти годы столько всего было, что уже панцирь вырос. Чувства атрофировались

Напомним, один из последних скандалов с участием Ксении Собчак произошел в июне, когда звезда неуместно пошутила об изнасилованном в детстве певце Стасе Костюшкине. Тогда несмотря на волну общественного гнева и осуждения, ведущая так и не извинилась за свои слова, заявив, что шутить можно на любые темы. Невероятно, но в отличие от случая Регины Тодоренко, ни один бренд так и не разорвал рекламный контракт с Собчак.

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