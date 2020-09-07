"Цивилизацию в Россию принесли украинцы!" А, может, наоборот?: Историк разоблачил фейк от киевских политиков

Как украинцы помогали строить нынешнюю Россию, так и русские строили теперешнюю Украину. Достаточно посмотреть на ДнепроГЭС и прочие индустриальные гиганты Украины Фото: Shutterstock

К древним украм, вырывшим Черное море, добавилась еще одна историческая загадка. Оказывается, именно Киев принес цивилизацию в Россию. Такое открытие сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио «Свобода». По его версии, не русские, а украинцы развивали экономику в наших регионах. Но, увы, конкретные земли, просвещенные умными украинцами, Кулеба не назвал.

- Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику, - сказал журналистам глава МИД.

За разгадкой мы обратились к историкам. Этнические украинцы и правда осваивали Дальний Восток и Сибирь. Точно так же, как русские, белорусы и многие другие народы Российской империи и потом - СССР. Да, монахи из Киева когда-то ездили по всей русской земле, проповедуя православие. Только в то время они знать не знали, что их запишут в украинцы.

- В той эпохе, о которой говорит Кулеба, не было Украины как таковой, - сказал «КП» историк Армен Гаспарян. - Земли эти назывались Малороссией. И называли людей там малороссами, а не украинцами. В Российской империи окраиной назывались приграничные территории. По такому принципу украинцы могли быть и на Кавказе. Никто не забывал о вкладе малороссов в развитие российской государственности. Например, о трудах вице-канцлера Александра Безбородько — уроженца нынешней Украины. Только и его в то время за глаза называли «хитрый малоросс», а не «хитрый украинец или хохол». В тот момент, о котором говорит Кулеба, это было единое государство Российское. И никто не делил подданных при династии Романовых по их месту рождения — так, здесь у нас Украина, а здесь у нас Россия. И созидательная миграция работала в двух направлениях. Как украинцы помогали строить нынешнюю Россию, так и русские строили теперешнюю Украину. Достаточно посмотреть на Донбасс, который отстраивали и при императоре, и при генсеке. Или на ДнепроГЭС и прочие индустриальные гиганты Украины, которые, увы, нынешние киевские власти во многом разворовали или угробили. И большинство крупнейших городов современной Украины - тоже были основаны русскими царями - и Одесса, и Харьков, и Днепропетровск. Все эти факты на самом деле должны объединять наши государства, а не сеять рознь и ненависть.

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