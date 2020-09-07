«В одном из российских городов антитела есть у 50% жителей»: Анна Попова выступила с докладом о последних данных по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора впервые озвучила, у какого количества жителей нашей страны зафиксирован ковид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Этот год точно войдет в историю эпидемиологии — к нам пришла совершенно новая инфекция, которая вызывает болезнь с непонятным патогенезом (механизмом развития и проявлений. - Ред.), - начала свое выступление глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, организованном Центральным НИИ эпидемиологии. Главный санитарный врач напомнила, что изначально от китайских коллег шла информация, что мы столкнулись с очередным антропозоонозом, заражением от животных, где «человек является тупиком», то есть между людьми инфекция не передается. Потом оказалось, что еще как передается, да к тому же бьет не только по легким — выяснилось, что это системное заболевание, поражающее кровеносное русло, рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора впервые озвучила, у какого количества жителей нашей страны зафиксирован ковид: 0,6%. При этом во многих регионах не преодолен и полупроцентный порог, в то время как в других цифра превысила 2,5% населения. Россия занимает первое место в мире по охвату тестированием на ковид из расчета на 100 тысяч населения, с гордостью отметила Попова. Всего у нас проверены на коронавирус более 38,7 миллионов человек.

Главное, чего ждет санэпидслужба и все мы — создание иммунной прослойки, или «подушки», благодаря которой идут на спад все эпидемии. Главный санитарный врач рассказала, что последние данные показывают большой разброс количества людей с антителами в разных населенных пунктах: от 4,3 до 50,2% (!!). Где живут счастливчики, которые ближе всех к появлению иммунной «подушки»? Попова назвала город, жителям которого, судя по статистике, можно позавидовать: это Калининград.

Есть и печальные факты. Выяснилось, что за время эпидемии у нас возникло 1 988 очагов вспышки в коллективах, из-за этого пострадало 65 тысяч человек. «Среди таких очагов 985 имели место в медицинских организациях, это очень много», - подчеркнула Анна Попова. И признала: такой высокий показатель заболеваемости ковидом в больницах говорит о недоработках госпитальных эпидемиологов.

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Что еще сказала Попова:

- Около 2,5 миллионов обращений принял информационный центр Роспотребнадзора по коронавирусу. Он работает на базе центра, созданного для Чемпионата мира по футболу, это здорово выручило: было и оборудование, и переводчики и т. д.

- Около 3 млн россиян, которые контактировали с больными ковидом, находились под наблюдением. Сейчас наблюдают за 209 тысячами «контактных».

- У самоизоляции из-за коронавируса обнаружились положительные «побочные эффекты». За весь период ограничений и в течение нескольких следующих месяцев в России не было ни одной вспышки острых кишечных инфекций! Также снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и корью.

- В этом году к нам впервые идет грипп, который потребовал создания вакцины с тремя новыми штаммами. «Замена сразу всех штаммов в вакцине – это беспрецедентный случай», - подчеркнула Анна Попова. И напомнила, что планируется привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% людей из групп риска (пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями).

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