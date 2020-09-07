Козловский бросил невесту ради Акиньшиной: Зуева в ответ показала округлившийся живот

Данила Козловский и Ольга Зуева в 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что актер Данила Козловский бросил невесту Ольгу Зуеву и пятимесячную дочь ради Оксаны Акиньшиной, стало шоком для светской тусовки. Одни называют это пиар-романом, другие утверждают, что актеры вместе чуть ли не полгода. В ответ Зуева опубликовала в блоге фото с округлившимся животом.

Актер Данила Козловский несколько месяцев встречается с Оксаной Акиньшиной. В настоящее время они отдыхают на курорте. Актриса разместила фото в купальнике.

Сплетники утверждают, что роман между актерами возник на съемках фильма. Мол, потому 35-летний Козловский и бросил невесту. А ведь в марте 2020 года Ольга Зуева родила в США от Данилы дочь.

Актриса не стала комментировать печальную новость о том, что осталась одна с маленьким ребенком на руках. Напротив, она опубликовала в блоге фото с округлившимся животом. Зуева запечатлена на ранних месяцах беременности. На фото она нежно держит руки на подросшем животе.

"Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды", - пожаловалась Ольга на лишний вес после родов.

Стоит отметить, что пока Козловский и Акиньшина не сделали официального заявления о том, что ни теперь вместе. 33-летняя Оксана воспитывает троих детей.

В конце лета 2018 года она объявила о разводе с Арчилом Геловани. У пары двое общих детей. Воспитывать семилетнего Константина и трехлетнюю Эмми актрисе помогают няни. У Акиньшиной есть сын от первого брака. Одиннадцатилетний Филипп родился у нее от бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в Санкт-Петербурге. "У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", - рассказывала актриса в одном из интервью.