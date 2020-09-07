Страх перед новыми санкциями: Курс евро превысил 90 рублей

Для российского рынка ситуация вернулась к привычному наличию внешнеполитических осложнений Фото: Евгения ГУСЕВА

Этого события давно ждали. Курс евро бился об этот потолок в 90 рублей уже несколько раз в этом году. Но постоянно опускался ниже. В понедельник, 7 сентября, потолок все-таки был пробит. Рубль ослабел по отношению к доллару и евро на 1%. В итоге за доллар стали давать больше 76 рублей, а за евро – больше 90.

Поводов как всегда несколько. Во-первых, снижение стоимости нефти. Баррель подешевел с $46 до $42. Во-вторых, инвесторы боятся, что страны Запада введут против России дополнительные санкции. И это ударит по нашей экономике.

- Конечно, цена на нефть играет свою роль. И после заявления Saudi Aramco (государственная нефтяная компания Саудовской Аравии. – Ред.) о снижении экспортных цен в октябре нефть не могла не отреагировать снижением, но без геополитического подтекста рубль вряд ли бы так сильно дешевел, - считает Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст».

При этом, как считают многие аналитики, при прочих равных курс рубля сейчас должен быть выше. И цена на нефть не такая низкая, и с финансовой стабильностью у нас все в порядке, да и падение экономики, по сравнению с другими странами, было не такое сильное.

- Для российского рынка ситуация вернулась к привычному наличию внешнеполитических осложнений. Из-за этих осложнений рубль пока не в состоянии воспользоваться своими фундаментальными преимуществами, - поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Четкого понимания, какие именно наказания могут придумать в США и Европе для России, пока нет. Есть только слухи и заявления первых лиц. Это и пугает рынки. Они, как водится, живут ожиданиями и на всякий случай закладываются на самый негативный сценарий.

- Похоже, ЕС со Штатами за спиной решили собрать все последние «грехи» России в один большой «шмат» новых санкций. Речь идет, прежде всего, о Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным. Любой «шорох» западных лидеров в этом направлении начинает резко давить на рубль, - говорит Евгений Коган, глава инвестгруппы «Московские партнеры».

В частности, в понедельник спусковым крючком для обвала рубля и резкого роста доллара и евро стали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она готова ввести санкции против газового проекта «Северный поток-2». Формальный повод – обвинение России в отравлении Алексея Навального.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Предсказать дальнейшие события сейчас вряд ли кто-то сможет. Все будет зависеть от большого числа факторов. Во-первых, как будет разворачиваться ситуация в Белоруссии и в берлинской больнице «Шарите», где лежит оппозиционер. Во-вторых, какие конкретные действия предпримут власти западных стран против России.

В то же время, как поясняют эксперты, доллар и евро растут не только против рубля, но и против валют других развивающихся стран, например турецкой лиры. А слишком высокая стоимость доллара и евро не выгодна ни США, ни Европе.

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