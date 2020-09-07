Хор в законе: Минаев, Гришаева и Газманов споют «за жизнь» в «Трех аккордах»

Ведет проект заслуженный артист РФ Максим Аверин

Кто-то эти песни именует шансоном, кто-то – городским романсом, кто-то – просто «блатняком». Можно бесконечно спорить о том, что это – опасная тюремная романтика или серьезное творчество для умудренных непростым жизненным опытом людей, однако куда важнее то, что интерес к данному музыкальному направлению стабилен и игнорировать его телевидение не вправе. Многие пытались разрабатывать эту непростую тему (вспомним хотя бы шоу «Песни для вашего столика»), но в седле удержались лишь «Три аккорда», которые, кстати, в этом году отмечают свое шестилетие. А так как в русском шансоне традиции особенно важны, то и в «Трех аккордах» базовые элементы сохраняются - выступления участников оцениваются не баллами, а картами (по нехитрой шкале от валета до туза), ведет проект заслуженный артист РФ Максим Аверин, которого, как мы помним, прославил криминальный сериал «Глухарь». В общем, стилистически в «Трех аккордах» всё по-прежнему безупречно.

Что касается нового, пятого по счету сезона, то здесь подобралась весьма пестрая и, без сомнения, звездная компания - брать зрителей за душу будут Нонна Гришаева, Нина Шацкая, Альбина Джанабаева, Сергей Минаев, Александр Яцко, Сергей Маховиков, Ирина Медведева, Родион Газманов и другие достойные артисты. Столь же авторитетным выглядит и состав жюри - Александр Новиков, Михаил Шуфутинский, Лидия Козлова, Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Сергей Трофимов, Вика Цыганова, Ирина Круг и Николай Фоменко. Последний, напомним, стал победителем предыдущего сезона проекта.

«Три аккорда», новый сезон, Первый канал, с 13 сентября, 19:20