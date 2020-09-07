Исчезнет ли из наших магазинов армянский коньяк

Проблема — в требованиях нового закона о виноградарстве и виноделии, который начал действовать с конца июня и где прописаны новые требования к информации на этикетке. Фото: Shutterstock

Покупатели могут остаться без части импортного алкоголя — сообщают поставщики вин и коньяков. В частности, неувязки возникли даже, страшно сказать, с коньяками из Армении. Проблема — в требованиях нового закона о виноградарстве и виноделии, который начал действовать с конца июня и где прописаны новые требования к информации на этикетке. Там теперь должны быть обязательно указаны место происхождения винограда, из которого произведен алкоголь, и год урожая. Таким образом предполагалось оградить потребителей от вин из дешевых импортных виноматериалов непонятного происхождения. И защитить производителей качественного вина — прежде всего, из отечественного винограда. Что, конечно же, очень хорошо и правильно. Но...

- Закон новый, возникают проблемы с правоприменительной практикой. Торговые сети, которые находятся на передовой по части взаимоотношений с контролирующими органами, не хотят создавать себе лишних проблем, грозящих отзывом лицензии на торговлю алкоголем. Поэтому честно говорят поставщикам, что если есть сомнения и вопросы по поводу соответствия этикетки новому закону, они продукцию лучше брать не будут, - объяснил «КП» ситуацию председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

В чем проблемы и сомнения?

- Требования закона в части маркировки не учитывают разницу в процессах производства столовых вин, игристых вин и шампанского, вин с защищенными географическими указаниями и с защищенными местами происхождения, - сообщил «КП» президент группы компаний Simple, одного из крупнейших российских импортеров и дистрибьюторов алкоголя, Максим Каширин. - Эта проблема коснулась всей виноградосодержащей продукции, ввезенной в страну, начиная с 26 июня, когда закон вступил в силу.

Взять тот же коньяк. Он производится не непосредственно из винограда, а уже из продукта его переработки — коньячного дистиллята. И каких годов там использовался виноград, зачастую установить уже затруднительно. Возникли вопросы и у производителей вин со сложным букетом, для которых используются разные сорта винограда из разных местностей — получается, что к бутылке надо прикладывать целый трактат.

- Не все иностранные производители готовы исполнять специфичные требования российских законов, - поясняет Максим Каширин.

Надо ли бежать в магазин?

Как утверждает Андрей Карпов, проблемы сейчас возникают прежде всего именно у поставщиков алкоголя, а не покупателей. Магазины к вступлению в силу нового закона подготовились, затарились впрок.

- Если акцизная марка на алкоголь получена до вступления закона в силу, продавать его можно, - поясняет эксперт.

Что будет дальше?

Хороший вопрос — а не останемся ли мы и правда без каких-нибудь привычных алкогольных напитков после того, как их старые запасы в сетях закончатся?

- Нам удалось договориться о поставках продукции с дополнительной маркировкой в виде специальных стикеров с информацией о сорте, месте и годе урожая винограда. Но это приводит к дополнительным расходам, - рассказывает Максим Каширин. - Коньяк не стал исключением, поскольку относится законом к винодельческой продукции.

Надо понимать так, что к дополнительным расходам в итоге надо готовиться и покупателям — кто ж в итоге будет оплачивать дополнительные стикеры?

Эксперты утешают: закон будут дорабатывать. Поправки уже поступили в Госдуму.