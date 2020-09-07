Юлия Снигирь — об уходе Евгения Цыганова из семьи: «Я не ставила ультиматумов. Это их общее решение»

В беседе с Ксенией Собчак актриса попыталась объяснить, что ничего страшного на самом деле не произошло и, посмеиваясь, вспомнила тот самый судьбоносный разговор с Евгением по поводу его ухода из семьи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезду «Обитаемого острова» Федора Бондарчука и «Нового папы» Паоло Соррентино, актрису Юлию Снигирь, любят не все. Во многом благодаря тому, что к ней из многодетной семьи ушел Евгений Цыганов. В беседе с Ксенией Собчак актриса попыталась объяснить, что ничего страшного на самом деле не произошло и, посмеиваясь, вспомнила тот самый судьбоносный разговор с Евгением по поводу его ухода из семьи.

Про развод Цыганова с женой

«Я не ставила ему ультиматумов [или я, или она] — нет. Было совсем по-другому. И обиднее всего было за Женю, потому что говорили, какой он ужасный (бросил жену с шестью детьми, беременную седьмым, в однокомнатной квартире — Авт.) отец. Что это отвратительно. Говорили так, ничего про него не зная. Хотя он очень ответственно подошел к этому решению [и обеспечивает детей]. Мы не думали об общественном мнении (когда Ирина была беременна седьмым ребенком, а Цыганов уже встречался со Снигирь - Авт.) в тот момент».

Про отношения с детьми Цыганова

«У нас отличные отношения. Мы дружим с Полей, старшей дочкой Жени, которая даже поначалу пыталась отвечать хейтерам в инстаграме.

Потом я сказала ей: «Поля, пожалуйста, не надо на них реагировать. Они живут рядом с нами, в соседнем доме. Ирина (Леонова — актриса, бывшая жена Цыганова) — самодостаточная женщина, живет жизнью, которая хочет жить. Она не несчастная жертва. Неуважение — так думать про нее. Она не чувствует себя покинутой, несчастной жертвой. Причина [развода] не совсем во мне. У них свой расклад. Меня не было в жизни этой семьи, это их общее решение».

Про начало романа с Цыгановым и слежку

«Я не ожидала, что будет настолько пристальное внимание. Мы жили на Кутузовском. Я занималась в фитнес-клубе в гостинице «Украина», шла оттуда пешком — и за мной следили. В тот момент я почувствовала что-то не то, и подумала, что у меня паранойя. Зашла в магазин — и человек (преследователь) прошел дальше. Потом смотрю — рядом со мной в этом магазине странная девушка. Думаю: «Ну ладно, Юль, хватит. Девушка и девушка». И что потом? Все эти фото, как я иду из фитнеса и захожу в магазин, вышли (были опубликованы в СМИ)».

Про комплексы и гнев

«Я - закомплексованный человек. Считаю себя глупой, часто не очень талантливой, и ноги иксиком». А еще я слишком вспыльчивая. Могу сказать что-то очень мерзкое человеку, накричать, разбить что-нибудь, а через 10 минут мне страшно стыдно. И я способна признать свою вину и попросить прощения прилюдно. Могу на съемочной площадке сказать что-то осветителям, если что-нибудь шумит. Матом могу сказать «увольнять надо за это», а через 10 минут думаю: «Твою мать, почему я это сказала?». Подхожу и при всех извиняюсь: «Не знаю, что это было. Я не права. Мне очень стыдно» (смеется).

Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Про фильм «Обитаемый остров»

«Мой вес сейчас — нормальное состояние. Просто почему-то несколько раз в жизни у меня происходил скачок (веса). Перед съемками «Обитаемого острова» Федор Сергеевич отправил меня в спортзал и хотел, чтобы я была рельефнее, спортивнее. А получил назад хомяка. Плюс девять килограммов. Тренер поил меня молочными коктейлями (протеиновыми) и давал вкусные батончики (протеиновые). Я их ела. Спала мало — училась на первом курсе Щуки. И стресс. В итоге плюс девять. Через полгода я пришла на съемки, и Федор Сергеевич спросил: «А что случилось? Я совсем не это имел в виду» А так я пришла на пробы очень худой».

Кадр из фильма «Кровавая барыня»

Про сериал «Кровавая барыня»

«Все удивились, когда увидели: «Как ты смогла это сыграть?». Честно говоря: смогла. Понятно, что я это чуть преувеличила и вытащила наружу, но придумала, что в ней (образе помещицы Дарьи Салтыковой из сериала) много ярости, гнева, который она не контролирует и не хочет контролировать. У меня его не столько же, но он есть. И поэтому я смогла вытащить это»

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