Последний шанс для Ефремова: актера просят спасти личным указом президента

Актер Михаил Ефремов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До оглашения приговора Михаилу Ефремову остаются считанные часы, и его друг и коллега Иван Охлобыстин решил не терять драгоценное время. В соцсетях артист выступил с личным обращением к Владимиру Путину в надежде, что президент помилует знаменитого обвиняемого в смертельном ДТП своим личным указом. Охлобыстин уверен, что ради свободы Михаил Олегович мог бы пожертвовать принципами и политическими убеждениями, которые долгое время были фирменным кредо "гражданина поэта".

- 8 сентября сего года ему объявят приговор за совершенное им тяжкое преступление - убийство безвинного человека. Вне всяких сомнений, Михаил виноват, - написал Иван Охлобыстин. - Но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности.

Актер, режиссер, писатель Иван Охлобыстин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер попросил Владимира Путина "пощадить Ефремова своим личным указом, ведь ему не выжить в тюрьме":

- Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества, - поручился за друга эксцентричный артист. - Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я всё-таки прошу. Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным...

Напомним, государственный обвинитель по громкому делу - молодая сотрудница прокуратуры - попросила в суде для Ефемова почти максимальный срок: 11 лет колонии из 12 возможных по статье УК. Адвокат Эльман Пашаев считает, что его подзащитному назначат наказание от 6 до 8 лет лишения свободы. А ведь ранее одиозный защитник настаивал, что актер невиновен, и они рассчитывают на оправдательный приговор. Однако, доказать, что за рулем был другой человек, Пашаев так и не смог. Его линия защиты рассыпалась в суде, как карточный домик.

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