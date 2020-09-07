«Хожу по кладбищам, ищу, где захоронен прах Валюши»: как живет вдовец Легкоступовой в Москве

Юрий Фирсов объявил, что не станет претендовать на недвижимость Валентины Легкоступовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История любви 54-летней заслуженной артистки Валентины Легкоступовой и 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова была короткой – всего 9 месяцев. Это был третий брак и для певицы, и для капитана. Через месяц после свадьбы Валентина Легкоступова умерла. В сентябре у артистки был запланирован концерт, бенефис на ТВ – телевизионщики снимали свадьбу в Сочи, венчание в Крыму. После чего молодожены собирались уехать на международную регату, где и отгулять свадьбу. А потом в планах маячили надежды на снятие карантина и зимний переезд на Тенерифе – Легкоступова получила разрешение на работу в Испании и вид на жительство. Теперь на телеканалах свадебными сюжетами иллюстрируют ток-шоу о смерти певицы.

«Она выпивала рюмку»

Все знакомые Юрия Фирсова говорят нам в один голос: он не будет претендовать на наследство. Но сегодня вечером в программе «Прямой эфир» на канале «Россия» Юрий Фирсов и сам еще раз это подтвердит: «Все, что принадлежало Валентине Валерьевне Легкоступовой, принадлежит ее детям и будет принадлежать. Мне нужна была только любовь Валина». Фирсов сообщил, что больших денег у него не было, однако он получал за регаты неплохие гонорары и помогал Валентине деньгами: к примеру, оплачивал обучение ее 19-летнего сына Матвея.

Юрий и Валентина пять лет переписывались на Facebook, а в октябре прошлого года она полетела по приглашению Фирсова в Турцию, откуда отправилась с ним на международную регату. После этого путешествия Юрий сообщил второй жене, что встретил настоящую любовь, а Валентина поменяла статус в соцсетях – «в отношениях». Правда, вторая жена развод Фирсову не давала до последнего – у пары 16-летняя дочь, которая продолжает общение с отцом. Вдовец рассказывает: «Жена не давала развод очень долго, умолял ее… Буквально за несколько дней до свадьбы согласилась дать развод».

А вот первая супруга Юрия Фирсова готова защищать мужа прилюдно. Нина Мгебришвили живет в Краснодаре и до сих пор общается с экс-супругом: «Жили прекрасно, душа в душу в коммунальной квартире. С первых дней нашей жизни Юрий зарабатывал сам, несмотря на то, что учился очно. Юрий занимался спортом. Родился наш сын Даниил. Я осталась с ребенком, а Юра выбрал море. Мы разошлись, но, несмотря на это, у нас остались теплые дружеские отношения, которые мы поддерживаем по сей день. Даниил пошел по стопам отца – он тоже яхтсмен, капитан. От Даниила я узнала, что папа собирается жениться. Что эта любовь так трагически закончится, никто не мог предположить. Мои искренние соболезнования близким Валентины Легкоступовой. Юра авантюрист, но не аферист. Юра активный, но не агрессивный. Юра не мог поднять руку на женщину».

13 июля пара венчалась в Крыму. Рядом с Юрием Фирсовым мама Валентины Легкоступовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фирсов в «Прямом эфире» клянется: «Честно, мне никто не сказал из семьи, что ей нельзя пить. Выпивала по чуть-чуть…» Юрий говорит, что пара могла перед полетом выпить бутылку шампанского – и ничего, все было в порядке. По словам вдовца, артистка много не пила – максимум рюмочку: «Когда Валя выпивала рюмку, это было слышно по голосу, и с ней переставали общаться все ее родственники. Мы выпивали этот месяц – у нас свадьба…»

Коллеги звезды в студии вспоминали, что в последние годы певица вообще не пила. Юлиан рассказал: «В 1996 году мы были в затяжной гастрольной поездке. Валя любила выпить - тогда все любили выпить. Приходилось отбирать у нее алкоголь, чтобы концерты состоялись – это было. Потом она прекратила пить». Подруга Валентины певица Наталья Нурмухамедова говорит, что Легкоступова после второго замужества никогда не выпивала: «С Валечкой мы знакомы очень давно – еще с 87-го года. Был период 93-94-й год (полтора года) – немножечко «запойные» для нас. Кто в те времена не пил?» Наталья рассуждает о третьем муже подруги так: «Когда муж сильно выпивает, то иногда ей совсем трезвой смотреть на партнера сложно, поэтому может пригубить рюмочку, составить компанию. Очень трудно прогнозировать, что произошло на самом деле. Не думаю, что он ее толкнул, но из-за того, что он был в запое – не отреагировал на падение – косвенно, считаю, есть его вина».

«Мы не были в неадекватном состоянии»

Валентина Легкоступова умерла из-за последствий черепно-мозговой травмы, гематомы, ушиба мозга тяжелой степени. Вдовец так сейчас вспоминает подробности падения жены на мокром полу, которое случилось на рассвете: «Она упала навзничь, когда я выглянул сбоку - увидел, как она выпрямляется и стонет. Говорю: «Что случилось?» Она отвечает – я поскользнулась, упала, очень больно. Тормознулась задней частью. Мелкая плитка китайская в ванной…. Я встал, подошел, спросил, что делать. Отнес в кровать, положил так, чтобы без меня не шелохнулась. Вызвать «Скорую»? Сказала - нет. Утром сразу же собрали сумки: паспорта, вещи, тапки, одеяла, полотенце. Мы не были в неадекватном состоянии. Эти два дня в больнице – прогуливались по коридору, только к вечеру 7-го августа я почувствовал ее состояние – рука уже была не такой…»

Фирсов и Легкоступова выпивали некоторое время в ее московской квартире, а после падения Валентины засобирались в наркологическую больницу, где ранее уже «ставил капельницы» Юрий после загулов. Мужчина говорит, что так его быстро возвращали к привычной жизни, а выпивал он крепко пару раз в год.

Теперь все ждут выводов следователей – экспертиза должна показать действительно Легкоступова упала сама или ее, к примеру, толкнули. Но в то утро после падения в квартиру к Валентине приехала ее дочь и подруга, чтобы отвезти супругов в наркологическую больницу. В машине по пути в больницу Легкоступова чувствовала себя хорошо. Врач этой клиники в эфире ток-шоу рассказал, что у них теперь проверки – из-за того, что приняли звезду под чужой фамилией. Доктор сообщил, что никаких жалоб на травму при поступлении от Легкоступовой не было, да и врачи при осмотре не обнаружили ничего подозрительного. Через два дня лечения Валентине стало плохо и ее отправили в специализированную клинику – женщина впала в кому…

Дочь певицы наняла адвокатов, чтобы разобраться в причинах смерти близкого человека. Есть юрист и у Юрия Фирсова – его интересы представляет Евгений Тонкий: «Юрий не может быть обвинен по 125 статье «Оставление в опасности». Супруг не является специальным субъектом, который должен был оказать помощь. В рамках семейного кодекса у него есть обязанности по содержанию супруги, но не по оказанию ей помощи. Поэтому обвинение по данной статье невозможно». Кроме того, сам Фирсов подчеркивает, что жена отказалась от вызова «Скорой помощи». Так ли это было на самом деле – мы уже не узнаем.

Сын яхтсмена Даниил Фирсов, конечно же, защищает отца. Даниил рассказывает, как из Турции тот спешил на свадьбу с Валентиной: «Мы с отцом перегоняли яхту из Турции в Сочи. Это было единственным способом доставить отца во время пандемии, карантина к Валентине. Отец планирован сыграть свадьбу в Сочи. В первый день, как Валентина и Юрий увиделись – они были счастливы. От них искрила любовь. Во второй день я увидел - что-то пошло не так после тревожного звонка Валентине. Вечером они пошли на верхнюю палубу яхты и очень долго о чем-то разговаривали. Валентина курила одну за другой сигареты. Только потом я выяснил, что Валентина узнала, что ее сын Матвей угнал машину, то есть уже начал препятствовать их браку с Юрием – вставлять палки в колеса за три дня свадьбы».

Фирсов ищет, где похоронили его жену. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даниил погнал яхту дальше – в Санкт-Петербург, созванивался постоянно с отцом. По голосу отца понял, что тот выпивает – стал бить тревогу, звонить тете, брату: «Просил, чтобы позвонили отцу и сказали, что нужно прекращать им отдыхать и возвращаться в нормальную жизнь. У них не было намерения проводить этот месяц так». 29 июля сын Фирсова написал Валентине сообщение: «Валентина, мне не нравится голос отца, ему нужно прекратить пить, пока не закончилось все плачевно, ему нельзя пить, это его может убить, остановите его, пожалуйста». И 5 августа пишет еще одно: «Ему нельзя пить, он может умереть, я слышу, что ему уже очень плохо, вызывайте врача, ему нужны капельницы». Потом Даниил Фирсов дозвонился до Валентины и отца – хотел узнать адрес, чтобы прислать врача-нарколога – но молодожены отказались.

Вдовец не отрицает, что отношения с сыном жены у него не сложились: 19-летний Матвей, по словам Фирсова, просил у матери и у него денег. Взял без спроса машину, продал компьютер Валентины со всем музыкальным материалом – это все со слов Юрия. Неприятно, что Фирсов выносит на публику конфликты жены с ее ребенком – сегодня он будет много об этом говорить: мол, приходиться защищаться…

А пока все ждут выводов следствия, Юрий Фирсов ходит по кладбищам. «Ищу, где захоронен прах Валюши», — Фирсов говорит, что близкие жены на его звонки так ни разу и не ответили. Как только будут озвучены выводы следствия, Юрий собирается забрать свои вещи из опечатанной квартиры жены и уехать на регату.

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