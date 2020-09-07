Дочь Михаила Ефремова перестала скрывать возлюбленную

Анна Мария показала фото с избранницей перед приговором отцу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Считанные часы остались до того момента, когда будет обнародован приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы. В Пресненском суде 8 сентября судья Елена Абрамова озвучит, какое наказание понесет актер. Меж тем, его старшая дочь-трансгендер Анна Мария показала свою возлюбленную.

До недавнего времени дочь Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной тщательно скрывала свою любимую. Анна Мария боялась, как отреагируют родители девушки на их отношения. Однако теперь это более не тайна.

19-летняя девушка опубликовала несколько фото с избранницей. Евгения Велько увлечена музыкой и любит цветы.

Напомним, не так давно Анна Мария призналась, что называет себя в мужском роде и собирается жениться на возлюбленной. Наследница Ефремова в гостях у Леры Кудрявцевой объявила: "Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском".

Лера спросила свою гостью, если ли у нее парень. "У меня есть девушка - это лучше. Это более модно, более современно. Но это я так шучу. Я не считаю, что другая ориентация - это дань моде", - сообщила Анна-Мария.

Она подчеркнула, что отец спокойно относится к ее выбору. Наследница знаменитого актера рассказала, что хочет жениться, а потом переехать в коттедж в Англии. "Возможно, ребенка я усыновлю, потому что вопрос с детскими домами стоит остро, и таким детям действительно нужно хорошее воспитание и как минимум одна родительская фигура", - резюмировала девушка.