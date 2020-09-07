«Они не могли больше скрывать!»: Навального вывели из медицинской комы

Политик Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Состояние оппозиционера Алексея Навального улучшилось. Немецкие врачи вывели блогера из медицинской комы. Навальный уже реагирует на речь.

- Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения, - говорится в пресс-релизе клиники Шарите.

В берлинскую клинику Шарите блогера перевезли из Омска спецбортом 22 августа. Немецкие доктора заявили, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Тут же европейские политики пригрозили России санкциями по «Северному потоку-2». Однако омские медики эти обвинения опровергли. Врачи сообщили, что у них есть первые анализы Навального, в которых нет следов яда.

Известный политолог и психолог Александр Сосновский еще неделю назад предсказал, как немцы будут выводить Навального из искусственной комы.

Политолог Александр Сосновский.

- Вывели его из комы в ночь на субботу, - сообщил доктор Сосновский. - Когда Меркель и Ко давили на Россию, они это знали. Задача была выжать из врачей подтверждение отравления. Думаю, не получилось, и пришлось его показать. Да и грубость Юлии (гневный ответ Леониду Рошалю, - ред.) теперь понятна - и она была, естественно, в курсе.

По мнению Сосновского, Берлин надеялся, что Москва поднимет руки и возьмет на себя всю ответственность за отравление «Новичком».

- Была у них надежда, что за два выходных Россия поднимет руки и признает все. Держать в тайне, что он вышел из комы, больше двух дней невозможно. Его вернули в Шарите – были свидетели, клиника опять в охране. Вот и использовали выходные. Не понимаю, зачем? Ведь знали, что ничего нет, а Навальный выжил. Старая школа иногда подводит, - написал Сосновский.

Напомним, что знаменитый врач Леонид Рошаль предложил немецким медикам принять российскую группу экспертов. Ну, чтобы наши спецы могли убедиться – а было ли отравление Навального. На это жена оппозиционера Юлия написала оскорбительный пост в соцсетях:

«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра. А кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас».

Доктор Леонид Рошаль. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ответ Рошаля не заставил себя долго ждать:

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя».

Ранее один из создателей боевого яда «Новичок» Леонид Ринк заявил, что Навальный не выжил бы, если бы его пытались отравить этим оружием.

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