Кровь под асфальтом: на Венецианском фестивале состоялась премьера исторической драмы Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

Действие фильма Кончаловского происходит в вольной казачьей земле, и народный протест он рисует как часть этой русской вольницы. Фото: кадр из фильма

Один из лучших фильмов знаменитого режиссера за все годы его активной работы в кино посвящен событиям 1962 года, когда в городе Новочеркасске, что в Ростовской области, по приказу коммунистического истэблишмента был расстрелян протест местных жителей. Кино снимается долго, и достойно восхищения то обстоятельство, что фильм Кончаловского пришелся настолько к месту и ко времени. Едва ли это входило в планы автора, но в данной конкретной обстановке его масштабная и убедительная историческая реконструкция выглядит прямым комментарием к не менее историческим событиям, разворачивающимся сейчас в Беларуси и Хабаровске. Глядя этот фильм, понимаешь, что многое изменилось – и не изменилось вообще ничего. Отношение власти к народу, например, изменилось не очень. А возможностей это скрывать («Нельзя вспоминать, нельзя говорить», - твердит главный мужской персонаж, хороший кагэбэшник) стало намного меньше.

На события мы смотрим глазами некоей Людмилы Семиной, члена бюро горкома КПСС (лучшая роль в кино Юлии Высоцкой), фронтовички и заядлой сталинистки. «Пьяные, что ли, все?» - спрашивает она, глядя с балкона на толпу протестующих с портретами Ленина и лозунгом «Хрущева на мясо». Как мы помним, президент Лукашенко тоже называл вышедших на демонстрацию граждан пьяницами и наркоманами. Героиня Высоцкой только что получила спецпаек с колбасой и венгерским ликером, поэтому голодных рабочих Новочеркасска ей действительно не понять. Подумаешь, им понизили зарплату на фоне увеличения цен. С чего им блокировать чиновников в здании горкома, заставляя всю чиновничью верхушку бежать от народного гнева по пожарной лестнице. Семина склонна винить во всем амнистированных политзаключённых – именно они, как сейчас либералы, сеют смуту среди трудящихся. Недолго думая, героиня призывает расстреливать зачинщиков – ее предложение, натурально, находит поддержку у приехавших «решать вопросики» членов Политбюро Козлова и Микояна. Но куда пропала 18-летняя дочь убежденной коммунистки? Не участвовала ли она в демонстрации? И не стала ли одной из жертв расстрелов, к которым призывала ее мудрая мать?

Действие фильма Кончаловского происходит в вольной казачьей земле, и народный протест он рисует как часть этой русской вольницы. Власть привычно закатывает его в асфальт: прямо по свежепролитой крови. Она настолько прикипела к асфальту, что ее не смыть.

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