Отравление Навального - это политика управляемого хаоса

Политик Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Правительство Германии официально объявило, что Алексей Навальный отравлен ядом из «группы Новичок».

Дальше, очевидно, последуют обвинения в отравлении России. Впрочем, они появились сразу. «Зеленые» в Бундестаге потребовали остановить проект «Северного потока-2», ряд влиятельных американских сенаторов потребовали того же.

Вероятно, новый газопровод станет главным направлением атаки сторонников «жесткого подхода» к России. Если еще накануне Ангела Меркель однозначно заявляла, что «Северный поток будет достроен», теперь отстаивать свою позицию ей будет намного сложнее.

Вторая версия, которая широко обсуждается, заключается в том, что отравление Навального было инспирировано с целью ослабить позиции России в Белоруссии, а, может быть, и вообще вывести Российскую Федерацию из игры. А дальше разобраться с Лукашенко один на один.

В этом смысле заявление белорусского президента о том, что у него есть перехваты переговоров между Польшей и Германий, из которых следует, что отравление российского политика было инсценировкой, совершенно не стоит относить в категорию экстравагантных. По крайней мере, сразу. Тем более, что в постсовесткой истории было таинственное «отравление» бывшего украинского президента Ющенко во время его избирательной кампании 2004 года. Так что рассматривать версию инсценировки необходимо хотя бы в числе прочих.

Логика «кто мог ИСПОЛЬЗОВАТЬ отравление Навального в своих интересах» выглядит куда как разумнее, чем «кто хотел УСТРАНИТЬ Навального».

Навальный – не пользуется существенной поддержкой в России. Это – статистический факт. Он не является ни идеологом, ни общепризнанным символом оппозиции.

Навальный – локальный политический проект, который использовался различными заказчиками для публикации компромата, а также, как своего рода клапан для выпуска лишнего пара наиболее радикальных оппозиционных настроений в российском обществе.

Отсутствие конкуренции в «политическом бизнесе» привело к таким же печальным последствиям, как и монополизм в любом другом бизнесе, будь это розничная торговля или мобильная связь.

Будь у нас несколько «навальных», скорее всего, Алексей Анатольевич был бы по сей день здоров и весел и занимал место в списке борцов с режимом где-нибудь между младшим Гудковым и Максимом Кацем. Но, поскольку, он был единственным и уникальным оппозиционером, которому было позволено кататься по России, имея подписку о невыезде, резонанс от его отравления будет иметь последствия несопоставимые с реальным электоральным рейтингом.

Спрогнозировать это несложно, как несложно было предположить, что в болезни Навального обязательно всплывет название Novichok.

А дальше – новые санкции. Новый стресс для российской политической и экономической системы, которую целенаправленно втягивают в зону постоянной конфронтации с Западом.

Это проверенная десятилетиями стратегия, которая применялась Америкой в отношении Советского Союза. Как только СССР смягчал свою политику, пытался наладить серьезные экономические и торговые связи с Западной Европой, в ход шли «права человека», поправка Джексона-Вэнника, дело Буковского, Щаранского и прочих.

Москва уходила в оборону, огрызалась и европейские страны в страхе снова жались к ноге защитника свободного мира - Соединенных Штатов.

Вполне может быть, что отравление Алексея Навального используется даже не против России (или не только против России), а против формирующегося политико-военного союза между Германией и Францией, которым не очень нравится, что восточноевропейские страны активно выстраивают «отдельные» отношения с США. Отношения с которыми тоже сильно испортились за последние 10 лет.

Ближайшее время покажет, как будет развиваться ситуация. Но уже сегодня можно констатировать, что политика управляемого хаоса, которую американские неоконсерваторы испытывали в Азии и на Ближнем Востоке, возвращается уже в виде хаоса неуправляемого в Европу и Северную Америку.

Для России в этой ситуации лучше и дальше сохранять с Западом дистанцию. Целее будем.

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