Марокко открывает границы: что нужно знать туристам

Туристка завтракает в кафе с видом на центр города Марракеш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марокко открывает границы для россиян, у туристов появился еще один маршрут! Новость эта разлетелась по сети в понедельник, 7 ноября. Оно и понятно: чем ближе глубокая осень - тем больше тянет в теплые края. И в каждом оптимистичном заявление из курортных стран хочется видеть желаемое.

Но что в реальности?

В Марокко 10 сентября заканчивается режим ЧС, введенный из-за коронавируса. В связи с чем национальная авиакомпания Royal Air Maroc, до пандемии летавшая в том числе и в Россию, объявила: пассажиры из стран, с которыми действует безвизовый режим (да, Россия к ним относится!) смогут вновь летать в Марокко на самолетах Royal Air Maroc. Нужно подтверждение о бронировании отеля или приглашение от марокканской компании. А также тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Все здорово. Но речь идет именно о допуске на борт, а не о въезде в страну.

На данный момент есть официальное подтверждение, что в Марокко с 10 сентября можно будет прилететь с деловыми целями - об этом решении МИД объявил президент Марокканской федерации предпринимателей Хакиб Алдж. Бизнесмену необходимо официальное приглашение от местной компании (на официальном бланке, с указанием цели визита, номера паспорта, адреса проживания во время визита). И справка об отрицательном результате теста не COVID-19 со сроком действия 48 часов.

В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на посольство Марокко в РФ обнажили: туристам въезд тоже разрешат. И тоже со справкой о тесте и подтверждением брони отеля. Ну а чем не важное дело - отдых на пляжах Атлантического океана? В конце концов, туризм важная отрасль экономики.

Но в любом случае: прямых рейсов в Марокко сейчас нет, африканская страна не входит в список государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Добраться до Марокко сейчас можно со стыковкой в Стамбуле.

И надежнее будет дождаться 10 сентября. Действие режима ЧС в Марокко уже не раз продлевали. Не исключено, что продлят и сейчас - ежедневно в стране фиксируют больше тысячи новых случаев коронавируса.