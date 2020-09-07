Алина Загитова будет вести шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным

Алина Загитова Фото: Михаил ФРОЛОВ

На льду «Лужников» стартовали съемки спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Проект вернётся в эфир после четырёхлетней паузы — и ещё до выхода он уже стал событием.

Во-первых, удивляет состав участников седьмого сезона шоу: Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Влада Топалова, Владимира Маркони и Влада Соколовского мало кто мог представить на льду. Некоторые из них и на коньках-то ни разу не стояли.

Во-вторых, загадкой остаётся участие в шоу Лизы Арзамасовой, которая раскрыла роман с Ильей Авербухом и запросто могла бы появиться в проекте в качестве фигуристки.

Ну, и, в-третьих, подтвердилось участие в шоу 18-летней Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию стала соведущей Алексея Ягудина, который несколько лет вёл ледовое шоу.

Фигуристка долго интриговала и сохраняла молчание, ведь спортивную карьеру она ещё формально не завершила. Загитова, от каждой весточки про которую замирают миллионы (а с учетом Китая, может, и миллиарды) поклонников, числится в составе сборной России на сезон, однако не заявлена ни на один старт.

В «Лужниках» она будет выводить на лёд и интервьюировать звёзд шоу-бизнеса и спорта после их выступлений в проекте. Привлекать именитых фигуристок вести программу — довольно распространённая практика. До Загитовой «Ледниковый период» в своё время вела Ирина Слуцкая.

Работу в телепроекте Алина будет совмещать с учёбой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, куда спортсменка пошла учиться 1 сентября.

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Ведущая «Фигурвью» уверена, что именно поэтому вести программу будет Алина Загитова (подробности).