Измазались Чупа-чупсом и кидались мылом: Как мошенники инсценируют ДТП на "зебре"

Задержание преступников. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Страх угодить в аварию у некоторых столичных автолюбителей на уровне первобытного. А кому хочется менять свои планы на негативные эмоции, вопросы полиции, визиты в страховую компанию, суды, ремонтные мастерские? Именно потому, мошенники в потоке машин охотятся именно на аккуратных водителей среднего возраста, которые управляют новенькими авто среднего класса. Такие реже всего сталкиваются с аварийными ситуациями.

- Расчет идет на то, что водитель начнет паниковать и пойдет на поводу у преступников, - поясняет сотрудник уголовного розыска столицы. - Достаточно согласиться с любым первым доводом мошенника, и вы у него на крючке. Для того, чтобы вы стали более податливы, на месте аварии создается параллельная реальность, в которую трудно не поверить.

Вот как описывает действия злоумышленников официальный представитель МВД России Ирина Волк: "На улице Герасима Курина один из участников преступной группы бросил в проезжающий мимо пешеходного перехода автомобиль кусок мыла, имитируя удар. После этого один из участников группы на своем автомобиле догнал отъехавшего от перехода водителя и сообщил, что тот сбил пешехода. Второй соучастник выдал себя за потерпевшего и представился сотрудником правоохранительных органов. Он потребовал выплатить ему компенсацию за причинение вреда здоровью, а также возместить денежные средства за испорченные часы, ремонт которых будет стоить порядка двух миллионов рублей".

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Пока водителю показывали сломанные часы, один из преступников обошел машину и незаметно провел шкуркой по кузову. Царапины должны были подтвердить аварию.

"В итоге, введенный в заблуждение водитель отдал все имеющиеся при себе деньги в размере 200 тысяч рублей автоподставщикам, после чего те скрылись", - уточнила Ирина Волк.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Второй раз водитель угодит в стрессовую ситуацию, когда узнает дома из сети Интернет, что подобные мошенничества на московских улицах уже не редкость.

А как не поверить, когда мошенники проявляют заботу: мол, проблемы никому не нужны, объясняют, что за такое на "зебре" можно лишиться водительских прав. При этом потерпевший сотрудник "правоохранительных органов" производит впечатление порядочного человека. Он коротко подстрижен, одет в опрятный костюм, от него пахнет дорогим парфюмом. И да, швейцарские наручные часы у него марки «HublotGeneve» действительно замерли.

"Они просто не могут стоять. Им цена десятки тысяч евро. Вы мне новые купите, или оплатите ремонт?", - вспоминал в полиции убедительный монолог мошенника пострадавший автолюбитель.

К розыску подозреваемых были привлечены следователи отдела МВД России по району Фили-Давыдково, московского уголовного розыска (МУРа) и бойцы Росгвардии, которые на улице Маршала Тухачевского провели жесткое задержание группы мошенников.

У членов преступной группы нашли сломанные часы «HublotGeneve», куски хозяйственного мыла и конфеты "чупа-чупс", которыми они натирали себе "ушибы".

Также у мошенников обнаружили кучу мобильных телефонов, которые они часто меняли, а еще поддельные государственные регистрационные знаки на магнитах, которые они крепили на свой Nissan X-Trail, когда выезжали на охоту.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Следователи просят читателей "Комсомолки" вглядеться в лица задержанных. Этих гостей столицы подозревают в серии аналогичных преступлений. Если вы пострадали в подобной ситуации - сообщите об этом в полицию.

Да, и если вы действительно когда-нибудь заденете своей машиной пешехода, не "решайте вопрос" на месте компенсацией, и даже не вздумайте покидать место ДТП до прибытия сотрудников "Скорой помощи" и полиции. И помните, что за испачканную одежду и сломанные часы пешехода никто не будет лишать вас водительских прав. А вот если вы уедете с места происшествия, вам действительно будет грозить тюремный срок.

- Важно помнить, что если человек действительно получил травму, он может находится в шоке. Если его состояние потом ухудшится, то вы точно попадете под уголовную ответственность "за оставление потерпевшего в опасности". Потому важно в любом случае сообщить о ДТП медицинским работникам, в полицию и страховую компанию. Это обезопасит вас как от суда, так и от мошенников. Они уж точно полиции и "Скорой" дожидаться не будут. Ведь кроме "чупа-чупса" им предъявить будет нечего, - отметили в МВД России.