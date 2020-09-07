Сериал «Игра на выживание»: Русский ответ «Горбатой горе»

Кадр из сериала «Игра на выживание».

Сериал «Игра на выживание» страшный. Это становится понятно сразу. Перед фильмом нас доверительно предупреждают - тут курят. Не повторяйте этой ошибки.

Дальше будут, конечно и оторванные руки, и бродящие по лесу трупы, и зеки с волками... Все как положено. Но это все можно пережить, чай не курение. Стандартный набор любого ужастика, ничто не помешает смотреть «Игру...» за поздним ужином или с арбузом в зубах.

Казалось бы какой смысл в 2020 году снимать триллер? Ну чего мы там не видели? За минуту до того, как очередного незадачливого городского сожрут дикие сущности, мы уже примерно понимаем, как это произойдет. Жутко конечно, но терпимо.

Но авторы «Игры на выживание» не лыком шиты и не только на сериале «Папины дочки» росли. Когда в одной из первых серий два голых мужика, вдоволь накупавшись в ледяной воде, растирают друг другу задницы, становится понятно - перед нами далеко не рядовой фильм, а со всеми веяниями прогрессивного человечества.

Афиша сериала.

Один герой все ближе приближается к первому, еще ближе, еще... И если до зрителя в принципе уже дошло, что ситуация опасная, то второй персонаж соображает не сразу. Понять его можно, ведь запаха табака при этом нет, да и зажженной сигареты поблизости тоже не наблюдается. И все же в какой-то момент все встает на свои места. Второй отталкивает первого и начинается драка, снятая для грядущих премий и безусловно их достойная. Возможно даже, ее будут показывать студентам. Актеры Михаил Кремер и Владимир Веревочкин в чем мать родила мутузят друг друга почем зря, громя в полумраке помещение большого деревянного дома.

Оно, конечно, мы все люди цивилизованные, дерутся и дерутся. Бог с ними... Но правила показа подобных сцен на нашем ТВ вольностей не допускают. А потому причинные места актеров с большим запасом, видимо в качестве скрытого комплимента, прикрыты размытыми облачками.

Здоровая доля абсурда делает и без того странную сцену еще более дикой. Носятся по экрану головы, плечи, ноги актеров Веревкина и Кремера, а кто где уж и не понять, так как оба двигаются в быстро перемещающихся облачках. Срам прикрыт, а сцена автоматически переходит из разряда драматических в комедийные.

Странновато, конечно, когда только что пришедшие из леса мужики раздеваются и мнут друг друга. Зато в банной сцене (это следующая серия) нагота уже оправдана. Хоть и смущает некоторая навязчивость именно такой формы подачи сюжета. И опять разорванные облачками мужики бродят по экрану, щедро даря миру возможность собой полюбоваться. Облака прикрывают, естественно и женские интимные части тела, тоже регулярно появляющиеся в сериале. Скрывают они и сигареты во ртах и в руках героев. В результате треть экранного времени на экране облака, символизирующие запрещенный контент. А речь, напомним, идет про ужастик, где вурдалак или зомби могут вынырнуть из-за любого столба...

Гомосексуальная романтика, курение, упыри и кровища - все это вместе создает довольно странное ощущение. С одной стороны, вроде как погружают в необходимую по жанру атмосферу ужаса. С другой, не оставляет чувство, что это сценка из проектов «Камеди клаб» или «Однажды в России». Постоянно что-то закрывающие цензурные облака обволакивают аурой недосказанности и тонко намекают на скрытые смыслы.

Недоброжелатели прошипят, что облака прикрывают банальность сюжетных ходов и линий и беспомощность сценаристов. Но мы скажем спасибо авторам за чувство юмора и широту взглядов. Чем смешней триллер, тем страшнее.