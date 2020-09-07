Почему коммунисты могут провалиться на ближайших выборах?

Коммунисты на первомайском митинге в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стремительно приближается единый день голосования 2020 года, который осложняется ростом социально-экономического напряжения на фоне пандемии COVID-19. 13 сентября россиянам предстоит выбрать, помимо мундепов и депутатов представительных органов, 18 губернаторов, среди которых сразу девять — нынешние главы регионов. Им предстоит вновь завоевать поддержку избирателей — или лишиться своего кресла.

Согласно экспертной оценке, особенно усиленно защищаться придётся действующим губернаторам в 4 субъектах РФ: Пензенской, Иркутской, Костромской и Архангельской областях. По словам политолога Евгения Минченко, одна из самых острых ситуаций для партии власти сложилась именно в Иркутской области — регионе традиционно протестном и с высоким уровнем конкуренции среди разных групп влияния. Там кандидат в губернаторы от КПРФ — Михаил Щапов, подполковник ФСБ, ветеран чеченской войны и предприниматель с собственным агробизнесом. Эксперты отмечают его качественную, «подчеркнуто интеллигентную» кампанию, а также его дружелюбную манеру диалога с народом. Кроме того, Щапов — один из очень немногих политиков, кто выиграл выборы в одномандатном округе у представителя «Единой России» в конкурентной борьбе в сентябре 2016 года. Минченко и его коллеги полагают, что второй тур в Иркутской области весьма вероятен.

Каковы же шансы КПРФ на выборах в этом году?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть общее настроение избирателей в этом году. Они всё больше уходят от так называемого идеологического голосования («голосую за коммуниста, даже если не знаю о нём ничего») в пользу голосования за конкретного кандидата («голосую за человека, а не за партию»). При таком голосовании для большинства избирателей важнее всего то, годен или не годен кандидат на пост главы региона – сможет ли он быть эффективным губернатором. Управленческий опыт кандидата при этом имеет очень большой вес. Кроме того, пандемия коронавируса сделала избирателей более прагматичными: в роли главы региона они хотят видеть политика с ресурсом и заслугами, способного принимать эффективные и быстрые решения для повышения уровня жизни простых людей.

На фоне этих весьма утилитарных запросов российских граждан КПРФ, наравне с другими партиями, пытается сформировать и опробовать новые политтехнологии для предстоящих выборов в Госдуму 2021. Делая ставку на будущий год, коммунисты будут оппонировать кандидатам власти лишь в 11 губернаторских кампаниях из 18 (при этом у ЛДПР и Справедливой России – 16 и 15 кандидатов соответственно). Кроме того, хочется отметить сложности с прохождением кандидатами от КПРФ так называемых «муниципальных фильтров» для выдвижения на выборы губернаторов регионов. Для этого кандидатам нужно собрать определённое количество подписей депутатов регионального уровня: достаточно часто оппозиция не может самостоятельно собрать нужное количество подписей и вынуждена прибегать к помощи других политических сил, включая партию власти. И если прежде большинство кандитатов от КПРФ — тяжеловесной структурной оппозиции — успешно преодолевали это препятствие, то еще в 2019-м региональные избиркомы отказали в регистрации троим (Юрию Гайдуку в Забайкальском крае, Намсыру Манджиеву в Калмыкии и Александру Морозову в Вологодской области), а для ЕДГ 2020 в бюллетени не попали сразу пятеро (Валерий Быков в Камчатском крае, Вадим Гришков в Ленинградской области, Роман Кияшко в Севастополе, Максим Кукушкин в ЕАО, Олег Михайлов в Коми).

Директор по политическому анализу Института Социального Маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский полагает, что в этом году такая удивительная не профессиональность стала для КПРФ технологией для того, чтобы закрепить образ «жестких оппозиционеров» и «политических жертв», страдающих за свои политические убеждения. Политолог полагает, что поскольку КПРФ не попадает в повестку, отстает и не предлагает выходов и решений, то было принято решение маскировать отсутствие успехов и реальной работы показной «оппозиционностью». На этом строится кампания кандидатов от КПРФ в этом году, в том числе и вышеупомянутого Александра Сафронова на выборах в Краснодарском крае. Видеоблогеру Сафронову (он ведёт политический канал «Красный Политобзор» на YouTube) свойственны высокий пафос и эмоциональность, но ему не хватает конкретики и чёткого плана действий. Партийный функционер кажется даже гордится своим полным отсутствием управленческого опыта и выставляет его как преимущество.

Но неужели у КПРФ не было более сильного и опытного кандидата? Кажется, что коммунисты и вовсе и не собираются побеждать на этих выборах: ведь придётся брать на себя ответственность за регион и качество жизни граждан в сложное коронавирусное время. Коммунисты выбрали иную тактику: необоснованную критику власти и оппонентов, эскалацию протеста. Игра в «борцов» становиться самоцелью и технологией так же, как у несистемной оппозиции: вместо решения конкретных обострившихся социальных проблем (восстановления экономики, работы в сферах медицины и образования) избирателям предлагаются призывы к «разрушению до основания», но без ответов на вопросы, что последует за этим.

Особенно сомнительной эта тактика выглядит на фоне «обкатки» перед думскими выборами новых партий, которым социологи прогнозируют успехи: ожидается, что патриотическая партия «ЗА ПРАВДУ», основанная Захаром Прилепиным, преодолеет барьер в Калужской и Челябинской областях. Другая новая партия «Новые люди» также скорее всего получит «думскую лицензию». И в то время, как молодые партии только ищут своих избирателей, коммунисты рискуют потерять уже имеющихся.

Скорее всего, КПРФ выбрала такую тактику в расчете на 2021 год – сейчас можно громко хлопнуть дверью, чтобы избиратели в следующем году поддержали борцов за справедливость на выборах депутатов в Государственную думу. Сыграет ли эта политтехнология для коммунистов? Об этом мы узнаем в следующем году.